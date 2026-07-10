هل نشاهد رونالدو في كأس العالم 2030؟.. جيسوس يعيد خلط أوراق اعتزال "الدون"

أعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إشعال الجدل بشأن مستقبل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بعدما أكد أن مهاجم النصر السعودي سيظل ضمن خيارات المنتخب الوطني طالما حافظ على جاهزيته، رغم إعلانه سابقا أن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته.

وجاءت تصريحات جيسوس خلال حفل تقديمه مدربا جديدا لمنتخب البرتغال، خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز.

ثقة كاملة في رونالدو

يملك جيسوس معرفة وثيقة برونالدو بعد أن عملا معا في نادي النصر، حيث قاد المدرب المخضرم، البالغ من العمر 71 عاماً، الفريق إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2025-2026.

وخلال المؤتمر الصحفي، شدد جيسوس على أن قائد المنتخب البرتغالي "لن يكون أبدا مشكلة" بالنسبة إليه.

وقال: "لم أتحدث مع كريستيانو بعد، لكن مشاركته لن تكون مشكلة بالنسبة للمنتخب الوطني أو بالنسبة لي. عندما يحين وقت اتخاذ القرار، سأتحدث معه كما سأتحدث مع جميع اللاعبين، ولن يكون استثناء لمجرد أنه كريستيانو."

وأضاف: "إنه رمز لكرة القدم البرتغالية، ورمز للمنتخب الوطني، ورمز للبرتغال بأكملها، وسيظل كذلك في التاريخ. كان شرفا كبيرا أن أعمل معه هذا العام، ومن السهل جدا العمل معه."

القرار النهائي يعود لرونالدو

وأكد المدرب البرتغالي أن استمرار رونالدو مع المنتخب سيعتمد على مستواه الفني ورغبته الشخصية في مواصلة اللعب دوليا.

وأوضح: "سيبقى هو صاحب القرار بشأن مستقبله. إذا كان لا يزال يلعب، ويتمتع بالجاهزية اللازمة، وكان يستحق الاستدعاء، فسأضمه إلى المنتخب، وفقا لما أراه الأفضل لمصلحة الفريق."

وأشار جيسوس إلى أن علاقته برونالدو تقوم على الاحترام المتبادل، قائلا: "أعرف جيدا حدود دوري كمدرب وحدود دوره كلاعب، ولذلك تكون الحوارات بيننا سهلة للغاية."

تجربة النصر

واستعاد جيسوس تجربته مع النصر، موضحا أن رونالدو كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته لقبول تدريب الفريق.

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وقال: "عندما تلقيت الدعوة من الرئيس التنفيذي للنصر، جوزيه سيميدو، ومن كريستيانو رونالدو، قبلت هذا التحدي بهدف مساعدته على الفوز بالألقاب في السعودية."

وأضاف: "كنا نريد تحقيق ذلك من أجل نادي النصر وجماهيره، ومن أجل كريستيانو أيضا. لقد قدم الكثير، ليس فقط للنصر، بل لكرة القدم السعودية بأكملها."

وكشف المدرب البرتغالي أن علاقته بالنجم المخضرم لم تمنعه من اتخاذ قرارات فنية حاسمة، مؤكدا أنه كان يستبدله بصورة طبيعية عندما تقتضي مصلحة الفريق ذلك.

وقال مازحا: "لم نخلط يوما بين مكانته كلاعب وبين دوري كمدرب، والقرارات التي يجب أن أتخذها."

وتفتح تصريحات جيسوس الباب أمام احتمال استمرار رونالدو مع منتخب البرتغال خلال المرحلة المقبلة، إذا حافظ على مستواه البدني والفني، ليبقى مستقبل أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ مفتوحا على جميع الاحتمالات.