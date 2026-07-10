نجم فرنسا بعد إقصاء المغرب: كانوا أقوى في 2022

لم يخفِ لاعب وسط المنتخب الفرنسي أدريان رابيو طموحات "الديوك" بعد حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، إثر الفوز على المغرب بهدفين دون رد مؤكدا أن المنتخب الفرنسي لا يفكر في الاكتفاء بهذا الإنجاز، بل يطمح إلى إحراز اللقب العالمي الثالث في تاريخه.

وقال رابيو عقب صافرة النهاية: "نريد أن نحقق شيئا عظيما"، في رسالة تعكس رغبة المنتخب الفرنسي في مواصلة المشوار حتى منصة التتويج.

أقل قوة وخطورة من 3 سنوات ونصف

وعلق رابيو على مجريات اللقاء قائلا: "شعرنا أنه عندما لم تكن الكرة بحوزتنا، لم يكن المنتخب المغربي يشكل خطورة كبيرة. لم يكن لدينا ما نخشاه، وهذا هو الانطباع الذي راودنا طوال المباراة".

وأضاف: "تحدثت مع رافائيل (رايموند – المدير الإعلامي لمنتخب فرنسا) واتفقنا على أن المنتخب المغربي بدا أقل قوة مما كان عليه قبل 3 سنوات ونصف (مونديال 2022) لكنه يبقى فريقا قادرا على صناعة الفارق في أي لحظة بفضل امتلاكه لاعبين استثنائيين، لذلك كان علينا أن نظل في قمة التركيز".

شخصية قوية رغم ركلة الجزاء المهدرة

وأشاد لاعب الوسط الفرنسي برد فعل زملائه بعد إهدار ركلة الجزاء، مؤكدا أن ذلك لم يؤثر في توازن الفريق.

وقال: "كنا جادين للغاية. أضعنا ركلة جزاء تصدى لها بونو، لكننا بقينا في أجواء المباراة، وهذا يُظهر قوة شخصيتنا. لقد أظهرنا العزيمة والصلابة".

وأضاف: "مباراتنا أمام باراغواي كانت معقدة، أما مواجهة المغرب فكانت مختلفة تماما. قد يبدو للبعض أننا نجعل الأمور سهلة، لكن الحقيقة أننا نبذل جهودا كبيرة داخل الملعب".

مجموعة استثنائية

وأثنى رابيو على الروح الجماعية التي يتمتع بها المنتخب الفرنسي، قائلا: "نحن سعداء للغاية، لأننا نعمل بجد منذ عدة أسابيع. هذه المجموعة استثنائية، والجميع متحد من أجل هدف واحد، وهذا أمر رائع".

وختم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الإنجاز الذي تحقق، قائلا: "هذه هي المرة الثانية التي أصل فيها إلى نصف نهائي كأس العالم، وهو إنجاز لم تعشه سوى قلة من الأجيال. لكننا لا نريد التوقف عند هذا الحد، بل نسعى إلى الفوز باللقب العالمي الثالث في تاريخ فرنسا".