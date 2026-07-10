"هربت لإنقاذ عائلتي".. مدرب كوريا الجنوبية يكشف كواليس صادمة بعد نكسة المونديال

كشف هونغ ميونغ بو، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، أن مغادرته المفاجئة لبلاده وتوجهه إلى الولايات المتحدة جاءت إثر تلقيه "تهديدات بالقتل" طالته وعائلته، كاسرا صمته الحذر باعتذار علني تحمل فيه المسؤولية الكاملة عن الخروج المخيب من دور المجموعات لمونديال 2026.

وأوضح بو، في بيان رسمي أصدره بعد أسبوعين من الإقصاء، أن سفره الأسبوع الماضي لم يكن "هروبا من التبعات الرياضية"، بل خطوة اضطرارية لحماية سلامة أسرته الشخصية بعد تصاعد حدة التهديدات، مضيفاً: "بصفتي رب أسرة، كان عليّ واجب حتمي بحمايتهم، خصوصاً بعدما بدأت تُنشر شائعات لا أساس لها من الصحة وكأنها حقائق".

وجاءت هذه الأزمة الأمنية والشخصية للمدرب عقب موجة غضب عارمة واجهها الشارع الرياضي في كوريا الجنوبية، إثر توديع المنتخب للمونديال من الدور الأول بفوز وحيد في ثلاث مباريات، كانت آخرها الخسارة الصادمة والمفاجئة أمام منتخب جنوب أفريقيا.

وقال بو في معرض اعتذاره: "أعتذر بصدق لجميع المواطنين الذين أحبوا ودعموا كرة القدم الكورية، لقد فشلت في تحقيق النتائج التي كانت البلاد تتوقعها، وبصفتي مدربا أتحمل هذه المسؤولية بكل جدية".

وبرر المدرب الكوري التزامه الصمت طوال الفترة الماضية برغبته في تحمل عبء النتيجة بمفرده، قبل أن تجبره التهديدات المباشرة والشائعات على توضيح موقفه للرأي العام.

وقال: "كنت أعتقد أن نتائج المنتخب الوطني عبء عليّ، بصفتي مدربا، تحمّله. ولهذا السبب لم أتمكن من الإفصاح عن موقفي للجمهور حتى الآن".