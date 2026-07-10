رسالة مؤثرة من صلاح بعد وداع المونديال.. ماذا وعد جماهير مصر؟
وجه قائد المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رسالة إلى الجماهير المصرية عقب نهاية مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدا أن مجرد التأهل إلى البطولة العالمية لم يعد الهدف الأقصى، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق إنجازات أكبر.
ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة تجمعه بزملائه في المنتخب، وكتب: "أعلم أنكم ما زلتم تشعرون بالحزن، لكن أعدكم بأنني سأبذل كل ما في وسعي لضمان أن تكون هذه بداية جديدة لكرة القدم المصرية على الساحة الدولية". وأضاف قائد المنتخب: "التأهل إلى كأس العالم لن يكون كافيا، والمشاركة أيضا لن تكون كافية. هذا الفريق يستحق ثقتكم".
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وجاءت رسالة صلاح بالتزامن مع الاستقبال الرسمي والشعبي الذي حظيت به بعثة المنتخب المصري عقب عودتها من المشاركة في مونديال 2026. وشهدت مدينة العلمين مراسم استقبال خاصة للاعبين، حيث تم رش المياه على الطائرة عند وصولها إلى المطار في تقليد احتفالي، قبل أن يقوم أفراد المنتخب بجولة عبر حافلة مكشوفة وسط أجواء جماهيرية.
واختار صلاح التركيز على المستقبل، في رسالة تعكس رغبة قائد المنتخب في بناء مرحلة جديدة تتجاوز فكرة المشاركة في كأس العالم فقط.
ويأمل قائد الفراعنة أن تتحول هذه التجربة المونديالية إلى نقطة انطلاق لكرة القدم المصرية نحو تحقيق نتائج أكبر على المستوى الدولي، مؤكدا أن الجيل الحالي بحاجة إلى دعم الجماهير وثقتها لمواصلة التطور.