رياضة|كأس العالم 2026

رسالة مؤثرة من صلاح بعد وداع المونديال.. ماذا وعد جماهير مصر؟

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Egypt's forward #10 Mohamed Salah controls the ball during the Africa Cup of Nations (CAN) Group B football match between Egypt and South Africa at Adrar Stadium in Agadir on December 26, 2025.
قائد المنتخب المصري محمد صلاح (الفرنسية)
Published On 10/7/2026

وجه قائد المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رسالة إلى الجماهير المصرية عقب نهاية مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدا أن مجرد التأهل إلى البطولة العالمية لم يعد الهدف الأقصى، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق إنجازات أكبر.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة تجمعه بزملائه في المنتخب، وكتب: "أعلم أنكم ما زلتم تشعرون بالحزن، لكن أعدكم بأنني سأبذل كل ما في وسعي لضمان أن تكون هذه بداية جديدة لكرة القدم المصرية على الساحة الدولية". وأضاف قائد المنتخب: "التأهل إلى كأس العالم لن يكون كافيا، والمشاركة أيضا لن تكون كافية. هذا الفريق يستحق ثقتكم".

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وجاءت رسالة صلاح بالتزامن مع الاستقبال الرسمي والشعبي الذي حظيت به بعثة المنتخب المصري عقب عودتها من المشاركة في مونديال 2026. وشهدت مدينة العلمين مراسم استقبال خاصة للاعبين، حيث تم رش المياه على الطائرة عند وصولها إلى المطار في تقليد احتفالي، قبل أن يقوم أفراد المنتخب بجولة عبر حافلة مكشوفة وسط أجواء جماهيرية.

واختار صلاح التركيز على المستقبل، في رسالة تعكس رغبة قائد المنتخب في بناء مرحلة جديدة تتجاوز فكرة المشاركة في كأس العالم فقط.

ويأمل قائد الفراعنة أن تتحول هذه التجربة المونديالية إلى نقطة انطلاق لكرة القدم المصرية نحو تحقيق نتائج أكبر على المستوى الدولي، مؤكدا أن الجيل الحالي بحاجة إلى دعم الجماهير وثقتها لمواصلة التطور.

المصدر: الجزيرة

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