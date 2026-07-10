مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

رياضة الجزيرة تستعرض مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026.

بلغ منتخب الأرجنتين ربع نهائي البطولة، بعد أن قلب تأخره إلى فوز على مصر في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، حجز منتخب سويسرا بطاقة التأهل بعد أن تغلب على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي لتتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة حامل اللقب الأرجنتين.

موعد مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في كأس العالم

تقام المباراة يوم الأحد 12 يوليو/تموز على ملعب آروهيد في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الرابعة فجر بتوقيت السعودية وقطر، الخامسة فجرا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد سويسرا

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

الأداء والأرقام

يصل المنتخب الأرجنتيني إلى النهائيات بعد خمسة انتصارات متتالية، مسجلاً 14 هدفاً ومستقبلاً 5 أهداف فقط، محققاً سجلاً مثالياً بنسبة 100% في آخر خمس مباريات وفقاً للبيانات. أما المنتخب السويسري، فقد حقق ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة وتعادلاً واحداً، بنسبة نجاح 73%، مسجلاً 9 أهداف ومستقبلاً 3 أهداف فقط.

هذا الرقم الدفاعي لافت للنظر: فالمنتخب السويسري هو الأصعب اختراقاً في البطولة.

يتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي كأس العالم برصيد 8 أهداف، وهو أعلى رصيد بين جميع اللاعبين المتبقين في البطولة. أما شرارة الهجوم السويسرية، فتأتي من يوهان مانزامبي، الذي سجل 3 أهداف وصنع هدفين في النهائيات حتى الآن.

وكان آخر لقاء رسمي بين المنتخبين في كأس العالم 2014، حين فازت الأرجنتين 1-0.

نجا المنتخب الأرجنتيني من هزيمتين محققتين في الأدوار الإقصائية، الأولى بفوز صعب 3-2 على كاب فيردي في الوقت الإضافي، والثانية بفوز مثير 3-2 على مصر بعد أن كان متأخراً بهدفين حتى الدقيقة 78. وكان تألق ليونيل ميسي اللافت عاملاً حاسماً في فوز حامل اللقب، وستتجه الأنظار إليه مجدداً عند انطلاق المباراة على ملعب آروهيد.

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أما المنتخب السويسري، فقد تجاوز الجزائر بسهولة في دور الـ32، قبل أن يحقق فوزاً صعباً بركلات الترجيح على كولومبيا في الدور التالي.

وهذه هي رابع مشاركة له في ربع نهائي كأس العالم (بعد أعوام 1934 و1938 و1954)، وسيسعى جاهداً لكتابة التاريخ وتحقيق مفاجأة مدوية أمام الأرجنتين وميسي.

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام سويسرا (4-4-2):

إيميليانو مارتينيز- مولينا- روميرو- ليساندرو مارتينيز- تاغليافيكو- دي بول- باريديس – ماك أليستر- إنزو فرنانديز- ميسي- ألفاريز.

تشكيل سويسرا المتوقع أمام الأرجنتين (4-2-3-1):

كوبيل- زكريا- إلفيدي- أكانجي- رودريغيز- فرويلر- تشاكا- ندوي – سو- فرغاس- إمبولو