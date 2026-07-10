مبابي يتصدر قائمة أسرع اللاعبين في المونديال.. ما الرقم الذي سجله؟

لم يعد الحديث عن كيليان مبابي يقتصر على أهدافه أو مهاراته، بل امتد إلى أرقامه البدنية المذهلة، بعدما سجل أعلى سرعة في بطولة كأس العالم 2026، ليؤكد مكانته كأحد أسرع لاعبي العالم، في نسخة حطمت معظم الأرقام القياسية داخل الملعب وخارجه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، بلغت سرعة النجم الفرنسي 37.6 كيلومترًا في الساعة، وهي أعلى سرعة سُجلت في البطولة حتى الآن، في رقم يعكس التطور الكبير في الأداء البدني للاعبين، ويضع مبابي في صدارة قائمة أسرع نجوم المونديال، متجاوزًا بسرعته المعدلات المسموح بها في العديد من الطرق داخل المدن.

سرعة استثنائية تعكس تطور بدني

أصبح الرقم الذي حققه مبابي أحد أبرز العناوين في البطولة، إذ يجسد التحول الكبير الذي تشهده كرة القدم الحديثة من حيث الإعداد البدني والقدرة على الجمع بين السرعة والفاعلية الهجومية، وهو ما جعل اللاعب الفرنسي يشكل مصدر خطورة مستمرة على دفاعات المنافسين طوال مشوار المنتخب الفرنسي.

ولم تكن سرعة مبابي الإنجاز البدني الوحيد في البطولة، إذ سجل البلجيكي يوري تيليمانس أكبر مسافة مقطوعة بإجمالي 61.8 كيلومترًا، بينما حقق مواطنه تيموثي كاستاني الرقم الأعلى في مباراة واحدة بقطعه 16.29 كيلومترًا، في حين امتلك السنغالي بابي غاي أقوى تسديدة بسرعة بلغت 131.9 كيلومترًا في الساعة.

ولم تتوقف بصمة مبابي عند سرعته القياسية، بل واصل كتابة الأرقام في سجل البطولة، بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف، متساويًا مع النرويجي إرلينغ هالاند، وخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ثمانية أهداف، في سابقة تشهد وصول ثلاثة لاعبين إلى هذا الرصيد التهديفي في نسخة واحدة من كأس العالم.

كما سجل مهاجم فرنسا الهدف رقم 150 لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاته بكأس العالم خلال مواجهة باراغواي، ورفع رصيده إلى 11 هدفًا في الأدوار الإقصائية للبطولة، مواصلًا تعزيز مكانته بين أبرز هدافي المنتخب الفرنسي في تاريخ المونديال.

سرعات استثنائية تشعل المنافسة

وبحسب ما كشفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة أسرع لاعبي كأس العالم 2026:

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الفرنسي كيليان مبابي المركز الأول بسرعة 37.6 كم/ساعة.

السويدي أنتوني إيلانغا في المركز الثاني بسرعة 37.2 كم/ساعة.

الهولندي ميكي فان دي فين المركز الثالث بسرعة 36.8 كم/ساعة.

كما عرفت القائمة تواجد الإكوادوري آلان ميندا ضمن قائمة الأسرع في البطولة بسرعة بلغت 35.5 كم/ساعة.

بطولة تكسر التوقعات بالأرقام

وجاء تألق مبابي في نسخة استثنائية من كأس العالم، بعدما بددت البطولة جميع الشكوك التي صاحبت قرار توسيعها إلى 48 منتخبًا، حيث سجلت حضورًا جماهيريًا تجاوز 6.25 مليون متفرج، بنسبة امتلاء بلغت 99.7 في المئة من سعة الملاعب، إضافة إلى أكثر من 20 مليار مشاهدة للمحتوى المصور عبر المنصات الرقمية، لتؤكد البطولة نجاحها جماهيريًا وفنيًا، بينما بقيت سرعة مبابي عنوانًا لأبرز إنجازاتها البدنية.