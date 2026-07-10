رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

مبابي وديمبلي يكرران سحر أسطورتي البرازيل في مونديال 2002

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epaselect epa13101298 Ousmane Dembele of France (front) hugs with Kylian Mbappe of France after scoring the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match France against Morocco, in Boston, USA, 09 July 2026. EPA/GREG M. COOPER
كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي يتبادلان العناق بعد تسجيل الهدف الثاني في المغرب (الأوروبية)
Published On 10/7/2026
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آخر تحديث: 03:03 (توقيت مكة)

أعادت ملاعب كأس العالم 2026 إحياء زمن العمالقة، وبـ"روح فرنسية" انبعث سحر السامبا التاريخي من أقدام كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، ليكررا لوحة العزف الثنائي الإعجازي التي صاغها رونالدو وريفالدو في مونديال 2002.

بين سرعة مبابي الخارقة وعبقرية ديمبلي، نجح ثنائي "الديوك" في إشعال مقارنة تاريخية أعادت إلى الأذهان تلك الثنائية التي لا تنسى قبل نحو ربع قرن عندما قاد ثنائي السامبا منتخب بلادهما للتتويج بكأس العالم.

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وأصبح منتخب فرنسا أول منتخب يسجل فيه لاعبان 5 أهداف أو أكثر لكل منهما في نسخة واحدة من المونديال منذ منتخب البرازيل خلال نسخة عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وسجل مبابي 8 أهداف يتشارك فيها صدارة هدافي النسخة الحالية من كأس العالم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي ليشعل الصراع على "الحذاء الذهبي" في البطولة، بينما سجل زميله ديمبلي 5 أهداف حتى الآن.

وكان رونالدو سجل في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 8 أهداف بينما تكفل زميله ريفالدو بـ5 أهداف، حيث شكلا وقتها ثنائية ذكرت جمهور كرة القدم بتلك الثنائية البرازيلية على الأراضي الأمريكية في مونديال 1994.

المصدر: الألمانية

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