مبابي بعد إقصاء المغرب: حكيمي صديقي.. لكن لا مكان للمشاعر في الملعب

أكد قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي أن هدفه الوحيد كان قيادة منتخب بلاده إلى الفوز، مشددا على أنه اضطر إلى وضع صداقته الوثيقة مع قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي جانبا خلال مواجهة ربع نهائي كأس العالم عام 2026، التي انتهت بانتصار فرنسا بهدفين دون رد مساء الخميس.

وقال مبابي، في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "أنا بخير، لقد تعرضت لإصابة في الكاحل، لكن حالتي جيدة".

وأوضح النجم الفرنسي أن المدرب فضّل إشراك زميله جان-فيليب ماتيتا خلال الدقائق الـ15 الأخيرة، قائلا: "كان أكثر جاهزية مني لخوض تلك الدقائق".

وأضاف قائد "الديوك" أن المنتخب الفرنسي لا يفكر في الاسترخاء قبل نهاية المشوار، موضحا: "نحن ندرك أن هناك طريقة واحدة فقط للاسترخاء، وهي الفوز. لقد بلغنا نصف النهائي، ونحن سعداء جدا، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل".

وتابع: "نحن واعون بأن ما ينتظرنا سيكون أصعب بكثير مما واجهناه حتى الآن، لكننا مستعدون لمواجهة كل التحديات. سنستعيد نشاطنا بهدوء، ثم سنشاهد مباراة الغد لنعرف هوية منافسنا في نصف النهائي".

وعن مشاعره بعد إقصاء صديقه المقرب أشرف حكيمي، قال مبابي: "سيكون الأمر أصعب عندما أراه مجددا في غرفة الملابس، لأننا حينها سنعود لنكون بشرا وأصدقاء. أما داخل الملعب، فلا مكان للمشاعر".

وختم حديثه قائلا: "أنا هنا من أجل الفوز، وهو أيضا كان هنا من أجل الفوز. لكن عندما ألتقيه مرة أخرى في غرفة الملابس، سيؤثر ذلك عليّ لأنه صديق مقرب جدا، أما خلال المباراة، فلا مكان للمشاعر".