لمسة من الحزن وكثير من الفخر.. كيف علقت الصحافة المغربية على خروج أسود الأطلس؟

توقفت مغامرة المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 عند محطة ربع النهائي، بعدما اصطدم بقوة المنتخب الفرنسي وخسر أمامه بهدفين دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب "جيليت" بمدينة بوسطن الأمريكية.

ورغم مرارة الإقصاء، أجمع الإعلام المغربي على أن "أسود الأطلس" يغادرون البطولة برؤوس مرفوعة، بعد مسيرة وصفها بالبطولية، أكدت استمرار تطور كرة القدم المغربية وقدرة المنتخب على منافسة كبار اللعبة عالميا.

فرنسا تفرض إيقاعها وتحسم المواجهة

لم يتمكن المنتخب المغربي من مجاراة النسق المرتفع الذي فرضه المنتخب الفرنسي طوال المباراة، إذ واصل "الديوك" ضغطهم الهجومي بحثًا عن تعزيز تقدمهم، في وقت وجد فيه لاعبو المغرب صعوبة في بناء الهجمات وتهديد مرمى المنافس.

ووفق قراءات الصحافة المغربية، فقد نجحت فرنسا في فرض أسلوبها بفضل التنظيم والواقعية والفعالية في اللحظات الحاسمة، بينما عانى "أسود الأطلس" من غياب الحلول الهجومية أمام منتخب يمتلك خبرة كبيرة في مثل هذه المواعيد.

واستمر اللقاء على الوتيرة نفسها دون تغييرات كبيرة في مجريات اللعب، لتنتهي المواجهة بفوز فرنسا بهدفين نظيفين وتأهلها إلى الدور نصف النهائي.

مسيرة بطولية رغم نهاية الحلم

ورغم الخروج من ربع النهائي، شددت وسائل إعلام مغربية على أن المنتخب الوطني قدم بطولة استثنائية، ونجح في كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم المغربية.

وأكدت صحيفة "اليوم 24" أن الإقصاء لا يلغي القيمة الكبيرة للمشوار الذي قدمه المنتخب، بينما اعتبر موقع "أحداث إنفو" أن الأسود ودعوا المونديال "مرفوعي الرأس" بعد خسارة أمام أحد أقوى منتخبات البطولة.

أما صحيفة "العلم" فاختارت إبراز الجانب التاريخي للمشاركة، معتبرة أن المنتخب المغربي يغادر كأس العالم بعد "مشوار بطولي" أكد مكانته ضمن كبار المنتخبات.

هل كان احترام فرنسا أكبر من اللازم؟

وبين الإشادة بالأداء وقراءة أسباب الخروج، فتحت صحيفة "المنتخب" المغربية نقاشا حول الخيارات التكتيكية للمدرب محمد وهبي، متسائلة عما إذا كان المنتخب المغربي قد منح منافسه الفرنسي احترامًا أكبر من اللازم.

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وترى الصحيفة أن النقاش سيستمر حول ضرورة إيجاد التوازن بين الواقعية أمام المنتخبات الكبرى والجرأة في فرض أسلوب اللعب، معتبرة أن التحدي المقبل للطاقم التقني سيكون تطوير قدرة الفريق على الجمع بين احترام قوة المنافس والثقة في الإمكانات الذاتية.

المغرب يثبت أنه أصبح من كبار العالم

من جهته، أكد موقع "لو ماتان" (Le Matin) المغربي أن مغادرة البطولة عند أبواب نصف النهائي لا تقلل من قيمة الإنجاز، مشيرًا إلى أن "أسود الأطلس" أثبتوا مرة أخرى صلابتهم وقدرتهم على المنافسة مع أفضل المنتخبات العالمية.

وأضاف الموقع أن المنتخب المغربي، وبعد أربع سنوات من ملحمة كأس العالم في قطر، أكد أن وجوده ضمن نخبة كرة القدم العالمية لم يعد مجرد إنجاز عابرا، بل أصبح نتيجة لتطور مستمر في منظومة الكرة المغربية.

هزيمة مؤلمة.. لكنها لا تمحو المكتسبات

وأشار موقع (le 360 Sport) إلى أن المغرب واجه منتخبًا فرنسيًا أكثر واقعية وكفاءة، نجح في استغلال الفرص وفرض خبرته في مباراة حاسمة، مؤكدًا أن "الديوك" عززوا مكانتهم كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

لكن الموقع شدد في الوقت نفسه على أن هذه الخسارة لا تقلل من قيمة جيل وصفه بالاستثنائي، بعدما جسّد التطور الكبير الذي عرفته كرة القدم المغربية منذ مونديال قطر 2022.

واعتبر أن المشروع الذي أطلقته المملكة للنهوض بكرة القدم الوطنية بدأ يعطي ثماره، وأن هذا المنتخب قادر على مواصلة الحضور في أكبر المحافل العالمية خلال السنوات المقبلة.

نهاية حلم.. وبداية مرحلة جديدة

يغادر المغرب كأس العالم 2026 بعدما أثبت أنه لم يعد منتخبا يبحث عن المفاجآت فقط، بل أصبح قادرا على الوقوف ندا أمام عمالقة الكرة العالمية.

ورغم أن الهزيمة أمام فرنسا وضعت حدًا لحلم الوصول إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، فإن رحلة "أسود الأطلس" أكدت أن المغرب بات جزءًا من نخبة كرة القدم العالمية.