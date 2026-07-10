سر المادة 27.. علامات استفهام تحيط بالعدالة التحكيمية للفيفا

يواجه تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع حالتي طرد خلال كأس العالم 2026 تدقيقا جديدا، بعد حصول المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه على عقوبة إيقاف مباراتين، مقابل تجنب المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون الإيقاف إثر تدخل مشابه، وهو اختلاف أثار حيرة حكام دوليين سابقين.

طُرد جاريل كوانساه خلال فوز إنجلترا على المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد مراجعة تقنية الفيديو التي اعتبرت أنه تدخل بعنف ضد أحد لاعبي المنتخب المكسيكي، بعدما دهس ساقه بحذائه.

وبعد ذلك، قرر الفيفا إيقاف المدافع الإنجليزي لمباراتين، وهي عقوبة قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه لا يمكنه الاستئناف ضدها.

في المقابل، تعرض فولارين بالوغون للطرد خلال فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك في دور الـ32، وحصل على عقوبة إيقاف مباراة واحدة، قبل أن يقرر الفيفا تعليق تنفيذ الإيقاف.

وقال الاتحاد الدولي إن إيقاف بالوغون تم تعليقه لمدة عام واحد وفقا للمادة 27 من قانون الانضباط، لكنه لم يوضح علنا سبب اعتبار هذا القرار مناسبا في حالته.

وزاد الجدل بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو شخصيا على مراجعة قضية بالوغون، رغم تأكيد الفيفا أن هذه المحادثة لم يكن لها أي دور في القرار.

مخالفتان متشابهتان وعقوبتان مختلفتان

انتقد الحكم السابق كيث هاكيت قرار الفيفا، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الدولي "تقاعس في أداء واجبه تجاه اللعبة" بسبب تأخير إيقاف بالوغون.

وأضاف أن كلا اللاعبين ارتكبا تدخلا خطيرا يستوجب البطاقة الحمراء.

من جهته، قال الحكم السويدي السابق يوناس إريكسون، الذي عمل حكما بالفيفا لمدة 16 عاما منذ عام 2002، إنه إذا حصل بالوغون على إيقاف مباراة واحدة، كان يجب أن يحصل كوانساه على العقوبة نفسها، نظرا لأن المخالفتين كانتا متشابهتين تقريبا من حيث القوة والعدوانية.

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وقال إريكسون: "ما يريده الجميع من الحكام هو اتخاذ القرارات الصحيحة، نعم، لكن الأهم دائما هو الاتساق".

وأضاف: "يجب أن تحدد الأمر، اللاعب (أ) يحصل على نفس عقوبة اللاعب (ب). والفريق (أ) يحصل على نفس عقوبة الفريق (ب). هذا ما يفترض أن يحدث. لكن هذا لم يكن الحال فيما يتعلق بكوانساه وبالوغون".

وقال إريكسون إن تعليق عقوبة إيقاف بالوجون لم يتم تفسيره بشكل كاف، وهو ما ساهم في إثارة الجدل. وأضاف: "الأمر متروك لنا وللجميع للتخمين. ونظرا لذلك، فإن البطاقة الحمراء التي حصل عليها كوانساه والإيقاف يمثلان بالنسبة لي لغزا محيرا".

وكانت بلجيكا قد طعنت دون جدوى في أهلية بالوجون للمشاركة، قبل فوز الولايات المتحدة عليها في دور الـ16، لكن الفيفا لم يشرح حتى الآن علنا سبب قراره بتعليق عقوبة المهاجم بموجب المادة 27.