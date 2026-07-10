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بالفيديو.. موقف محرج لزائير إيمري عقب مباراة فرنسا والمغرب

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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Warren Zaire-Emery #18 of France controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
زائير إيمري لاعب المنتخب الفرنسي خلال مباراة المغرب في مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 10/7/2026

واجه الفرنسي وارن زائير إيمري، موقفا محرجا خلال حديثه عقب مباراة منتخب بلاده ضد منتخب المغرب، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام عقب اللقاء، اختلطت الأمور على زائير إيمري بعدما تحدث عن مواصلة فريقه لحملته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بدلا من كأس العالم.

وواصل اللاعب الفرنسي حديثه قائلا "نمتلك مجموعة استثنائية من اللاعبين. هدفنا كان واضحا وهو الاستمرار في هذا الإيقاع والوصول للمباراة النهائية في دوري الأبطال" قبل أن يستدرك مبتسما " عفوا نهائي كأس العالم".

وسجل زائير إيمري ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي في إحدى المباريات بالمسابقات الكبرى، حيث شارك كبديل في الدقيقة 71 من عمر المباراة أمام المنتخب المغربي.

وفي السياق ذاته، أكد النجم الفرنسي أنه كان واثقا من الفوز على المغرب والتأهل للمربع الذهبي في كأس العالم، مؤكدا أن هدف منتخب بلاده الأساسي هو التتويج بلقبه الثالث في المونديال.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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