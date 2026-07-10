بالفيديو.. مكالمة مؤثرة بين مهند لاشين وأطفاله قبل العودة إلى مصر

نشر لاعب وسط المنتخب المصري مهند لاشين، مكالمة عاطفية جمعته بأطفاله قبل بدء رحلة العودة إلى مصر قادما من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب انتهاء مشاركة “الفراعنة” في نهائيات كأس العالم 2026.

وأظهر المشهد الذي نشره اللاعب عبر حسابه على إنستغرام، اليوم الجمعة، مكالمة فيديو جمعته بأطفاله، الذين حرصوا على مواساته بعد الخسارة أمام الأرجنتين، والتي أنهت مشوار منتخب مصر في البطولة.

كما وثق المقطع لحظات مؤثرة من الدعم المتبادل بين لاشين وأطفاله، حيث تبادلوا كلمات التشجيع والدعوات في مشهد لافت.

وغادرت بعثة منتخب مصر مدينة أتلانتا قبل ساعات، ومن المقرر أن تصل إلى القاهرة صباح اليوم، بعد انتهاء مشاركتها في المونديال.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد مشاركة تاريخية شهدت وصول "الفراعنة" إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخهم.