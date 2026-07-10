فرنسا تكتب التاريخ من جديد.. جيل مبابي يعادل إنجازات عمالقة المونديال

واصل المنتخب الفرنسي ترسيخ مكانته بين كبار كرة القدم العالمية، بعدما بلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 للمرة الثالثة تواليا، لينضم إلى قائمة تاريخية تضم عددا محدودا من المنتخبات التي حققت هذا الإنجاز.

وجاء تأهل الديوك بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي، ليضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا في نصف النهائي.

أصبح المنتخب الفرنسي ثالث منتخب في تاريخ كأس العالم يبلغ الدور نصف النهائي في ثلاث نسخ متتالية، بعد البرازيل التي حققت ذلك بين نسخ 1994 و1998 و2002، وألمانيا التي ذهبت أبعد من ذلك بوصولها إلى المربع الذهبي في أربع نسخ متتالية بين 2002 و2014. وكانت فرنسا قد توجت بلقب مونديال 2018، ثم حلت وصيفة في نسخة 2022، قبل أن تضمن على الأقل المركز بين الأربعة الكبار في نسخة 2026.

يمثل التأهل الحالي المرة الثامنة التي يبلغ فيها المنتخب الفرنسي الدور نصف النهائي في كأس العالم، بعد نسخ 1958 و1982 و1986 و1998 و2006 و2018 و2022. وبذلك، عادل الديوك الرقم المسجل باسم المنتخب الإيطالي، بينما لا يزالان خلف ألمانيا صاحبة الرقم القياسي بـ13 مشاركة في نصف النهائي، والبرازيل التي بلغت هذا الدور 11 مرة.

ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، إذ رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 45 انتصارا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليعادل المنتخب الإيطالي في المركز الرابع بقائمة أكثر المنتخبات تحقيقا للفوز في البطولة. ولا يتقدم على فرنسا في هذا التصنيف سوى الأرجنتين بـ52 انتصارا، وألمانيا بـ70، والبرازيل صاحبة الرقم القياسي بـ79 فوزا.

وبينما ضمنت فرنسا مكانها في المربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي، يبقى الهدف الأكبر هو تكرار سيناريو 2018 والتتويج باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها، ليكتمل بذلك إنجاز تاريخي يضع هذا الجيل بين أعظم الأجيال التي مرت على المنتخب الفرنسي.