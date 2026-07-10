قبل مباراة إسبانيا…غارسيا يتحدى "الماتادور" ورسالة مؤثرة من لوكاكو

رفض مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا اعتبار منتخب بلاده خارج حسابات التأهل قبل مواجهة إسبانيا، مساء الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم عام 2026، مؤكدًا أن "الشياطين الحمر" يملكون ما يكفي من الجودة والطموح لمفاجأة أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وتدخل بلجيكا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوزت الولايات المتحدة في دور الـ16، وقبلها حققت عودة مثيرة أمام السنغال، بينما تواصل إسبانيا مشوارها بثبات بعدما حافظت على شباكها نظيفة طوال البطولة.

غارسيا: الجميع يعتقد أننا خرجنا بالفعل

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أبدى غارسيا استياءه من النظرة السائدة تجاه منتخبه، وقال: "الجميع يروننا خارج البطولة بالفعل".

وأضاف: "نعلم أننا سنواجه أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، ونعرف جودة لاعبيهم، لكن الإحصاءات وُجدت لكي تُكسر".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن قوة المنتخب الإسباني لا تقتصر على الأفراد، بل تكمن في منظومته الجماعية التي تطورت على مدار سنوات، مضيفًا: "أصبحوا أكثر صلابة من السابق، ولم يستقبلوا أي هدف حتى الآن، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا للتسجيل".

وأكد غارسيا أن منتخبه لن يكتفي بالدفاع، موضحًا: "لا نريد أن نكون مجرد فريق يتلقى الضربات، وإلا فسنغادر البطولة. لدينا ثاني أقوى هجوم في البطولة، ونملك المؤهلات لإثبات أننا نستحق بلوغ ربع النهائي والذهاب إلى أبعد من ذلك".

خيارات واسعة رغم الغيابات

وكشف مدرب بلجيكا أن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة باستثناء لاعب الوسط أمادو أونانا، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة الولايات المتحدة، فيما لا تزال مشاركة المدافع زينو ديباست محل جدل، رغم اعتباره جاهزًا من الناحية الطبية.

وأشاد غارسيا بعمق تشكيلته، مشيرًا إلى أن البدلاء لعبوا دورًا حاسمًا في مشوار الفريق، وأنه اعتمد على 18 لاعبًا مختلفًا منذ بداية البطولة، وهو ما منح المنتخب البلجيكي مرونة تكتيكية كبيرة.

لوكاكو: الأجواء تذكرني بمونديال 2018

من جانبه، أبدى المهاجم روميلو لوكاكو ثقته في قدرة منتخب بلاده على مواصلة المشوار، معتبرًا أن الأجواء الحالية تشبه تلك التي سبقت وصول بلجيكا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018.

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وقال: "الأجواء تشبه ما عشناه في عام 2018. لدينا المهارات والمواهب اللازمة، لكن علينا أن نقدم مباراة مثالية إذا أردنا التأهل".

وأضاف أن مواجهة إسبانيا تمثل محطة مفصلية في البطولة، مؤكدًا أن الفريق يدرك حجم التحدي لكنه يؤمن بقدرته على المنافسة حتى النهاية.

"هناك في السماء… من يساعدني"

وفي لفتة مؤثرة، تحدث لوكاكو عن الدافع الشخصي الذي يرافقه في البطولة، مؤكدًا أنه يهدي أهدافه إلى والده الراحل.

وقال المهاجم البلجيكي: "هناك في السماء شخص يساعدني".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن دعم والده الراحل يمنحه قوة إضافية داخل الملعب، معربًا عن أمله في قيادة بلجيكا إلى إنجاز جديد في كأس العالم، رغم كل التوقعات التي تستبعدها من المنافسة.