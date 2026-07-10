إصابة جديدة.. طوارئ في دفاع إنجلترا قبل مواجهة النرويج

تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة جديدة قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام النرويج في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع مارك جويهي، إثر تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال الفترة الماضية.

ويستعد منتخب إنجلترا لخوض مواجهة قوية أمام النرويج، بقيادة هدافها إيرلينغ هالاند، السبت على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، بعد انتصاره المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في الدور ثمن النهائي.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يعاني جويهي من شد عضلي طفيف في أوتار الركبة، بعدما أكمل المباراة أمام المكسيك كاملة، وهي الرابعة التي يخوضها كاملة في البطولة، عقب مشاركته بديلًا في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا.

وخضع المدافع لتدريبات فردية بعيدًا عن المجموعة، في ظل آمال الجهاز الفني بأن تكون الإصابة مجرد إجهاد عضلي، على أن يخضع لتقييم طبي نهائي قبل المباراة.

ورغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة، فإن غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة يقلل من فرص مشاركته أمام النرويج، بينما يأمل اللاعب في اللحاق بالمواجهة المنتظرة أمام زميله السابق في الدوري الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، الذي يتصدر المشهد الهجومي للنرويج بعدما سجل سبعة أهداف في البطولة.

خيارات توخيل في قلب الدفاع

وفي حال تأكد غياب جويهي، سيكون أمام المدرب توماس توخيل عدد من الخيارات لتعويضه، أبرزها جون ستونز ودان بيرن وناثانيال تشالوباه، إلى جانب إزري كونسا، من أجل الحفاظ على التوازن الدفاعي أمام القوة الهجومية للنرويج.

وفي تطور آخر، غاب لاعب الوسط ديكلان رايس عن التدريبات لمدة يومين بسبب وعكة صحية، بينما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب على احتواء الحالة ومنع انتقالها إلى بقية أفراد البعثة.

وكان رايس قد عانى أيضًا خلال الموسم من مشكلات في أوتار الركبة وأسفل الظهر، كما كشف سابقًا عن تعرضه لآلام عصبية بعد موسم طويل مع ناديه.

ورغم غيابه عن مواجهة بنما في دور المجموعات، عاد إلى التشكيلة الأساسية خلال مباراتي الأدوار الإقصائية، ويعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الإنجليزي.

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وفي المقابل، تلقى الجهاز الفني خبرًا إيجابيًا بعودة ريس جيمس إلى التدريبات الجماعية، بعدما غاب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة غانا في دور المجموعات.

ورغم عدم إكماله الحصة التدريبية الأخيرة بالكامل، فإن المؤشرات تؤكد جاهزيته للمشاركة أمام النرويج، وهو ما يمنح توخيل دفعة مهمة في ظل الأزمة التي يعانيها الفريق في مركز الظهير الأيمن.

غياب كوانساه يزيد الأزمة الدفاعية

وتفاقمت معاناة المنتخب الإنجليزي في الخط الخلفي بعد تأكد غياب المدافع جاريل كوانساه، الذي تعرض للطرد خلال مواجهة المكسيك عقب مراجعة اللقطة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف اللاعب مباراتين، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف، ما يعني غيابه عن لقاء ربع النهائي أمام النرويج، وكذلك عن الدور نصف النهائي في حال نجاح إنجلترا في التأهل.

كما سبق للمنتخب أن خسر خدمات الظهير الأيمن تينو ليفرامينتو، الذي غادر البطولة بعد خضوعه لعملية جراحية في ربلة الساق، ليبقى دجيد سبنس الخيار الوحيد الجاهز في هذا المركز، قبل عودة ريس جيمس إلى التدريبات.

وبين إصابات مؤثرة وإيقافات دفاعية، يدخل المنتخب الإنجليزي مواجهته المرتقبة أمام النرويج وسط تحديات كبيرة، في وقت يسعى فيه توخيل لإيجاد التوليفة المناسبة لمواجهة أحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة.