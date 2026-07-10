ريال مدريد يتجاوز إنجاز برشلونة 1994 ويكتب التاريخ في كأس العالم

واصل لاعبو ريال مدريد فرض حضورهم القوي في كأس العالم 2026، بعدما سجلوا 17 هدفًا خلال البطولة، ليحقق النادي الملكي رقمًا قياسيًا جديدًا باعتباره أكثر نادٍ إسباني سجل لاعبوه أهدافًا في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم.

وبحسب الحاسوب الذكي لـ"أوبتا"، تجاوز ريال مدريد بهذا الرقم إنجاز برشلونة، الذي سجل لاعبوه 16 هدفًا في نسخة عام 1994، ليعتلي النادي الملكي صدارة هذه القائمة التاريخية ويؤكد تأثير لاعبيه الكبير في المنافسات العالمية.

ولم تتوقف الأرقام المميزة عند ريال مدريد، إذ واصل نجمه الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة من أصل 20 خاضها في البطولة، بنسبة بلغت 85%.

أرقام نادرة عبر ثنائية مبابي وديمبيلي

وتعد هذه أعلى نسبة انتصارات يحققها أي لاعب شارك في أكثر من 15 مباراة بكأس العالم، ما يعكس الدور الكبير الذي لعبه مبابي في نجاحات منتخب بلاده خلال النسخ الأخيرة من البطولة.

أيضا يكشف الحاسوب الذكي لـ"أوبتا" بروز الانسجام الكبير بين كيليان مبابي وزميله عثمان ديمبيلي، بعدما صنع الثنائي 19 فرصة تهديفية لبعضهما البعض خلال منافسات كأس العالم.

وصنع مبابي عشر فرص لديمبيلي، بينما رد الأخير بتسع فرص لمبابي، ليصل مجموع الفرص المتبادلة بينهما إلى 19 فرصة، وهو أعلى رقم يحققه أي ثنائي فرنسي خلال الستين عامًا الماضية.

وتجاوز الثنائي بهذا الإنجاز الرقم الذي كان مسجلًا باسم الأسطورتين آلان جيريس وميشيل بلاتيني، اللذين تبادلا صناعة 18 فرصة، ليواصل مبابي وديمبيلي ترسيخ مكانتهما بين أبرز الثنائيات الهجومية في تاريخ المنتخب الفرنسي.