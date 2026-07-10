رغم الجدل.. "فيفا" يبرئ الأرجنتين من أزمة أغنية "فوكلاند" بعد مباراة مصر

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقفه من الجدل الذي أثير عقب احتفالات منتخب الأرجنتين بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، مؤكداً أنه لن يتخذ أي إجراءات تأديبية بحق المنتخب بسبب الهتافات التي رددها اللاعبون في غرفة الملابس بعد الفوز على مصر.

وجاء القرار بعد انتشار مقطع مصور نشره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر منصاته الرسمية على "إكس"، ظهر خلاله اللاعبون وهم يؤدون أغنية "النجمة الرابعة"، التي تتضمن إشارة إلى جزر مالفيناس، وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

بلغ منتخب الأرجنتين الدور ربع النهائي بعد واحدة من أبرز العودات في تاريخ كأس العالم، إذ كان حامل اللقب متأخراً بهدفين حتى الدقيقة 78 أمام منتخب مصر، وبدا قريباً من توديع البطولة. وحتى بعد تسجيل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق، منحت الإحصاءات منتخب الأرجنتين فرصة تأهل لم تتجاوز 0.6 %.

لكن المنتخب الأرجنتيني أظهر شخصية البطل، ونجح في قلب النتيجة بفضل هدفي ليونيل ميسي وإنزو فرنانديز، ليحسم المباراة بنتيجة 3-2 ويواصل حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

أغنية "النجمة الرابعة" تثير الجدل

أعادت احتفالات اللاعبين إلى الواجهة أغنية "النجمة الرابعة"، التي أصبحت من أشهر أناشيد الجماهير الأرجنتينية خلال البطولة.

وتتحدث كلمات الأغنية عن حلم التتويج باللقب العالمي الرابع، وتتضمن إشادة بليونيل ميسي ودييغو مارادونا، كما تشير إلى جزر مالفيناس بعبارة تؤكد ارتباطها بالهوية الوطنية الأرجنتينية، وهو ما أثار اهتماماً واسعاً نظراً للحساسية التاريخية المرتبطة بهذه القضية.

وتعود جذور القضية إلى حرب جزر فوكلاند عام 1982، التي استمرت 74 يوماً بين الأرجنتين والمملكة المتحدة للسيطرة على الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي.

وأسفرت الحرب عن مقتل 649 جندياً أرجنتينياً و255 جندياً بريطانياً، لتظل القضية إحدى أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين البلدين.

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ورغم عدم معاقبة المنتخب الأرجنتيني، شهدت البطولة في وقت سابق تطبيق لوائحها على جماهير إنجلترا، بعدما مُنعت مجموعة من المشجعين من إدخال أعلام تضمنت صورة ظلية لجندي، باعتبارها تحمل رموزاً عسكرية.

كما مُنع عدد من جماهير نادي بارو من رفع علم يحمل صورة غواصة، في إطار القواعد التي تحظر عرض الصور العسكرية أو رموز الأسلحة داخل الملاعب.

وقد تفرض نتائج الدور ربع النهائي مواجهة مرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا، إذ يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع سويسرا، بينما تواجه إنجلترا منتخب النرويج.