رياضة|كأس العالم 2026

الاتحاد البرتغالي يستقر على خليفة المدرب مارتينيز

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Jul 6, 2026; Arlington, Texas, USA; Portugal forward Cristiano Ronaldo (7) reacts after a Round of 16 match between Spain and Portugal in the 2026 FIFA World Cup at Dallas Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حزين بعد الخروج من المونديال أمام إسبانيا (رويترز)
Published On 10/7/2026

بات في حكم المؤكد أن يعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، غدا الجمعة، تعيين المدير الفني المخضرم جورجي جيسوس مدربا جديداً للمنتخب الأول، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز.

وأعلن الاتحاد رسميا الأربعاء فك الارتباط بالمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وسط مؤشرات قوية تدل على أن الإعلان عن البديل سيكون قبل نهاية الأسبوع الحالي، مع بروز اسم المدرب المخضرم جيزوس كمرشح أول لقيادة السفينة البرتغالية.

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وأفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية بأن المدرب البالغ من العمر 71 عاما قد توصل إلى "اتفاق كامل" مع الاتحاد المحلي، مشيراً إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي غدا الجمعة بمقر الاتحاد في ضواحي العاصمة لشبونة لتقديمه رسميا لوسائل الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة بعد خمسة أيام فقط من توديع المنتخب البرتغالي منافسات كأس العالم عام 2026 من دور الـ16، إثر خسارته أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يوقع جيسوس – الذي غادر نادي النصر السعودي في أيار/مايو الماضي بعد قيادته للتتويج بلقب الدوري – عقدا يمتد لأربع سنوات، بهدف قيادة "برازيل أوروبا" حتى نهائيات كأس العالم عام 2030، التي ستقام بملف مشترك بين البرتغال وإسبانيا والمغرب.

ويملك جيسوس مسيرة تدريبية مدججة بالخبرات؛ حيث أشرف على أبرز الأندية البرتغالية وعلى رأسها قطبا لشبونة؛ بنفيكا وسبورتينغ، كما حقق نجاحات خارجية لافتة مع فلامنغو البرازيلي وفنربخشة التركي، بجانب تجربتيه في الملاعب السعودية رفقة الهلال، الدوري الذي ينشط فيه مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.

وكان النجم البالغ من العمر 41 عاما، والمتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، قد ألمح عقب الخروج المونديالي الاثنين الماضي إلى أن نسخة عام 2026 هي الأخيرة له في نهائيات كأس العالم، دون أن يحسم بشكل قاطع مستقبله الدولي.

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وكان مارتينيز قد تولى الإشراف على العارضة الفنية للبرتغال عام 2023، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو/حزيران 2025.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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