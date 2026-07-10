"حزينون ومحبطون".. بوعدي يكشف ألم الإقصاء ووهبي يثير الجدل حول هدف مبابي

خيّمت خيبة الأمل على المنتخب المغربي عقب الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد، مساء الخميس، في ربع نهائي كأس العالم 2026، إذ عبّر لاعب الوسط أيوب بوعدي عن حزنه الشديد بعد نهاية المشوار، بينما أثار المدرب محمد وهبي الجدل بتأكيده وجود لمسة يد محتملة سبقت الهدف الأول الذي سجله كيليان مبابي، قبل أن يقر في الوقت نفسه باستحقاق المنتخب الفرنسي للتأهل.

بوعدي: حزينون ومحبطون

لم يُخفِ أيوب بوعدي مشاعر الإحباط التي سيطرت على لاعبي المنتخب المغربي عقب الإقصاء، وقال: "نحن حزينون، وخائبو الآمال، ومحبطون".

ورغم مرارة الخروج، أكد لاعب الوسط أن ما حققه "أسود الأطلس" في البطولة يدعو إلى الفخر، مشيدًا بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون طوال المنافسات.

وأضاف أن هذه المشاركة يجب أن تكون محطة لبناء مستقبل أفضل، معربًا عن أمله في أن تسهم التجربة التي اكتسبها المنتخب في مواصلة تطور كرة القدم المغربية خلال السنوات المقبلة.

وهبي: هناك لمسة يد قبل هدف مبابي

من جانبه، أبدى مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي تحفظه على الهدف الأول الذي منح فرنسا الأفضلية، معتبرًا أن الهجمة التي انتهت بهدف كيليان مبابي ربما شهدت لمسة يد.

وقال وهبي: "هناك لمسة يد قبل هدف مبابي".

ورغم اعتراضه على اللقطة، رفض المدرب المغربي تعليق الإقصاء عليها، مؤكدًا أن المنتخب الفرنسي كان الطرف الأفضل في المباراة.

وأضاف أن فرنسا قدمت أداءً يستحق الإشادة، واستحقت التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده سيغادر البطولة مرفوع الرأس بعد مشوار مشرف.