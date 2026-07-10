جدل يلاحق منتخب فرنسا بسبب رحلاته الجوية خلال كأس العالم 2026

كشف تقرير لصحيفة ذا غارديان (The Guardian) البريطانية أن بعثة الديوك استخدمت في عدة تنقلات داخل الولايات المتحدة خلال كأس العالم 2026، طائرات تابعة لشركة غلوبال كروسينغ إيرلاينز "غلوبال إكس" ، وهي شركة استُخدمت سابقاً في تنفيذ رحلات ترحيل مهاجرين لصالح وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (آي سي إي).

وبحسب التقرير، فإن المنتخب الفرنسي استقل ما لا يقل عن ثلاث رحلات داخلية على متن طائرات تابعة لهذه الشركة منذ انطلاق البطولة.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة التي أقلت المنتخب من فيلادلفيا إلى بوسطن عقب الفوز على باراغواي في ثمن النهائي، سبق أن استُخدمت في 44 رحلة لترحيل مهاجرين خلال عام 2026، كما شاركت في نحو 950 رحلة ترحيل منذ عام 2022.

وأوضح التحقيق أن الصحيفة تمكنت من تحديد الشركة المشغلة للطائرات عبر صور نشرها لاعبو المنتخب الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بيانات تتبع الرحلات عبر منصة فلايت رادار 24 وبالاستناد إلى بيانات مشروع آي سي إي فلايت مونيتور .

كما أظهر أحد مقاطع الفيديو المنشورة على "إنستغرام" شعار شركة غلوبال إكس (GlobalX) داخل الطائرة التي أقلت المنتخب الفرنسي إلى بوسطن.

وأضافت الصحيفة أن فرنسا ليست المنتخب الوحيد الذي استخدم خدمات هذه الشركة، إذ سبق لكل من منتخبي إنجلترا وإيران أن سافرا أيضا على متن طائرات تابعة لـ غلوبال إكس خلال البطولة.