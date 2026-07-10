ثلاثية تاريخية لفرنسا ومبابي يدخل نادي المئة في ليلة الفوز على المغرب

حجز المنتخب الفرنسي مقعده في الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تحقيق فوز واقعي ومثير على نظيره المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "جيليت" لحساب الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة تقلبات درامية وأرقاما تاريخية غير مسبوقة رصدتها شبكات الإحصائيات العالمية، وجاءت على النحو التالي:

إعجاز مبابي ورقمه المئوي التاريخي

نادي المئة: أصبح القائد كيليان مبابي أول لاعب في تاريخ الكرة الفرنسية يساهم بـ 100 هدف أو أكثر مع الديوك، حيث وصل الليلة إلى المساهمة رقم 101 (سجل 64 هدفا وقدم 37 تمريرة حاسمة).

مفارقة درامية (سجل وصنع وأهدر): شهدت آخر 60 عاما في المونديال 4 حالات فقط للاعب يسجل، ويصنع، ويهدر ركلة جزاء في نفس المباراة. والمثير أن حالتين منها حدثتا في آخر 3 أيام فقط: ليونيل ميسي (أمام مصر)، وكيليان مبابي الليلة (أمام المغرب).

نهاية السلسلة أمام بونو: أهدر مبابي الليلة أول ركلة جزاء له مع فرنسا منذ ركلته الشهيرة الضائعة أمام سويسرا في يورو عام 2020، بعدما نجح في تسجيل 15 ركلة متتالية (بين ركلات جزاء وترجيح).

بونو يكتب التاريخ

تصدى الحارس المغربي ياسين بونو لركلة جزاء نفذها مبابي، ليصبح أكثر حارس مرمى تصديا لركلات الجزاء في تاريخ المونديال بواقع 4 ركلات (بما فيها ركلات الترجيح) منذ بدء جمع البيانات عام 1966.

هيمنة مرعبة للديوك على عرش المونديال

الثلاثية المتتالية: تأهلت فرنسا إلى المربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي (أعوام 2018 و2022 و2026). وهو إنجاز تاريخي لم يحققه سابقا سوى عمالقة اللعبة: ألمانيا (3 مرات متتالية بين 1982-1990، و4 مرات بين 2002-2014) والبرازيل (3 مرات بين 1994-2002).

حقق الديوك الفوز في 17 من أصل 20 مباراة خاضوها في كأس العالم منذ نسخة عام 2018 (تعادل 2، خسارة 1)، وهو ما يزيد بسبعة انتصارات كاملة عن أي منتخب آخر في العالم.

خسر المنتخب الفرنسي مباراة واحدة فقط من آخر 22 مواجهة خاضها في أدوار خروج المغلوب بالمونديال (فاز في 18 وتعادل في 3)، محققا الفوز في 10 من آخر 11 مباراة إقصائية.

معادلة إيطاليا: بهذا الفوز، وصلت فرنسا للانتصار رقم 45 لها في تاريخ كأس العالم، لتعادل إيطاليا في المركز الرابع كأكثر المنتخبات تحقيقا للفوز في تاريخ المسابقة.

توهج ديمبيلي

انفجار ديمبيلي الهجومي: واصل عثمان ديمبيلي توهجه المرعب مسجلا 5 أهداف في آخر 5 مباريات له مع فرنسا، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في 49 مباراة سابقة! هدف ديمبيلي الليلة هو الرابع له من خارج منطقة الجزاء في عام 2026 (مع النادي والمنتخب)، بعد عقم تهديفي كامل بهذه الطريقة في عام 2025.

جدار "أوباميكانو – ساليبا" الحديدي

حافظ ثنائي قلب الدفاع دايوت أوباميكانو وويليام ساليبا على نظافة شباكهما للمرة الثامنة في البطولات الكبرى مع فرنسا، ليصبحا رسميا الشراكة الدفاعية الأكثر نجاحا في تاريخ "الديوك"، متفوقين على الثنائي الأسطوري لوران بلان ومارسيل ديسايي (7 مباريات بشباك نظيفة).

تألق دويه

قدم الموهبة الشابة ديزيريه دويه تمريرته الحاسمة الأولى في المونديال، وبعمر 21 عاما و36 يوما، بات ثالث أصغر لاعب فرنسي يصنع هدفا في تاريخ كأس العالم خلف ديفيد تريزيغيه وتييري هنري.