بعد الفوز على المغرب.. ديشان يكشف سر استمرار فرنسا بين كبار المونديال

حجز المنتخب الفرنسي مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب فوزه على نظيره المغربي بهدفين دون رد، ليسجل هذا التأهل حضور "الديوك" في المربع الذهبي للمونديال للمرة الثالثة على التوالي.

فبعد التتويج بلقب نسخة 2018 عقب الفوز على كرواتيا 4-2، وبلوغ نهائي نسخة 2022 الذي انتهى بالخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد التعادل 3-3، تؤكد فرنسا مكانتها بين الأربعة الكبار في النسخة الحالية للمونديال.

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وفي تصريحات أدلى بها لشبكة M6 عقب صافرة النهاية، عبر المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، عن ارتياحه للمحصلة قائلا: "إن تحقيق ثلاثة تأهلات متتالية يعد أمرا فائق الروعة، قد يبدو هذا المسار منطقيا وطبيعيا للبعض، لكن الواقع يقتضي العمل الجاد لبلوغه". وأضاف ديشان: "بالتأكيد، أمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، ولولا ذلك لما نجحنا في الوصول إلى هذه المرحلة. المواجهة كانت معقدة وشهدت تفاصيل صعبة مثل ركلة الجزاء والفرص المهدرة، لكن عندما تكون الكرة بحوزة كيليان (مبابي) فإن الشك لا يتسرب إليه تماما. لقد حققنا الهدف الذي جئنا من أجله، وسنركز الآن على استشفاء اللاعبين بانتظار التعرف على منافسنا المقبل".

كرة القدم وسيلة لصناعة المشاعر المشتركة

وفي معرض رده على سؤال حول الأجواء التفاعلية للجماهير في فرنسا، قال ديشان، الذي يخوض آخر بطوله له على رأس الإدارة الفنية لـ"الديوك": "إن الخصوصية التي تطبع الرياضة، ولا سيما كرة القدم بوصفها اللعبة الأكثر شعبية، تكمن في قدرتها على صناعة المشاعر ومشاركتها مع الجماهير". وأضاف: "أفترض أن هناك حالة من الحماس والشغف الكبير في فرنسا حالياً، أما هنا فنحن نعيش داخل عزلتي الخاصة التي تضمن لي الحفاظ على الهدوء والسكينة في كافة الظروف. هذا هو جوهر مهمتنا، واللاعبون يدركون أن واجبهم يملي عليهم تقديم أقصى ما لديهم للوصول إلى أبعد مدى ممكن. لقد تجاوزنا محطة رئيسية اليوم بالوجود مجددا في المربع الذهبي، وهذا يثبت كفاءة حضورنا".

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هذا، وينتظر رفاق كيليان مبابي تحديد الطرف الثاني في مواجهة المربع الذهبي؛ إذ يلتقي المنتخب الفرنسي الثلاثاء المقبل، 14 يوليو/تموز الجاري، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة دالاس بولاية تكساس، مع الفائز من مواجهة الدور ربع النهائي التي تجمع منتخبي إسبانيا وبلجيكا، حيث سيكون الرهان بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.