تقارير.. برشلونة الإسباني يواجه الأهلي المصري

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) أن برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، سيواجه فريق الأهلي المصري في كأس "خوان غامبر" الودية، وأن النادي الكتالوني توصل إلى اتفاق مع الأهلي لتقام المباراة يوم 19 أغسطس/آب المقبل في ملعب "كامب نو".

والأهلي هو النادي السابق للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، الذي انضم إلى شباب برشلونة الشتاء الماضي.

وقالت الصحيفة إن برشلونة سيواجه ناديًا له حضور كبير في مصر، وهي خطوة إستراتيجية لفتح آفاق جديدة، حيث إن عدد سكان مصر يصل إلى ما يقرب من 110 ملايين نسمة، مشيرة إلى أن السوق العربي له أهمية بالغة للنادي الكتالوني، إذ يملك قاعدة جماهيرية واسعة.

وأضافت أن الأهلي أهم نادٍ في مصر وواحد من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في العالم، حيث فاز بالدوري المصري 45 مرة، وكأس مصر 39 مرة، وكأس السوبر المصري 15 مرة، ما يجعله النادي الأكثر تتويجًا بتلك البطولات، والأكثر تتويجًا بالألقاب المحلية.