بالفيديو.. بونو يكشف سبب الهزيمة من فرنسا ويشيد بميسي أمام مصر

اعترف حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو، بأن غياب التناغم على أرض الملعب كان السبب الرئيسي في التعثر أمام منافس شرس ومرشح للفوز بكأس العالم هو المنتخب الفرنسي.

تعرض المغرب للإقصاء من ربع النهائي على يد وصيف النسخة الماضية، منتخب فرنسا، بعدما سجل الديوك هدفين في مرمى حارس الهلال السعودي، الذي لم يشفع له تصديه لركلة جزاء من كيليان مبابي ولا أداؤه الرائع طيلة المباراة في إنقاذ الأسود من الخسارة المستحقة.

وقال بونو في تصريحات عقب اللقاء: "لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا اليوم، لم نتمكن من إيجاد الترابط والتناغم بيننا على أرض الملعب وهذا الأمر كلفنا الكثير".

وتابع: "يجب علينا أيضًا أن نعترف بمدى قوى المنافس (فرنسا) إنهم مرشحون للتتويج باللقب، يتعين علينا ببساطة أن نقبل هذه الخسارة ونعيد ترتيب أوراقنا من أجل مواجهة المستقبل".

بونو يشيد بميسي

وفي سياق آخر، أشاد بونو بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وما قدمه من أداء مذهل أمام مصر في ثمن النهائي واصفًا ميسي في النسخة الحالية من المونديال بـ"المتحرر".

وأكد بونو في تصريحاته للتليفزيون الأرجنتيني: "أعجبتني الروح القتالية التي ظهر بها المنتخب الأرجنتيني ضد مصر، وخاصة ما فعله ليونيل ميسي، فهو لاعب مذهل".