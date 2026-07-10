رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

بالفيديو.. بكاء ياسين بونو بعد هزيمة المغرب أمام فرنسا ووداع كأس العالم‬

حفظ

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 Morocco's Yassine Bounou looks dejected after France's Ousmane Dembele scored their second goal IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
ياسين بونو حارس المنتخب المغربي عقب الهزيمة من فرنسا (رويترز)
Published On 10/7/2026

دخل حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو في نوبة بكاء عقب خسارة “أسود الأطلس” أمام فرنسا بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، وتوديع منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات مغربية عبر "إنستغرام" لحظات تأثر بونو عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث دخل في نوبة بكاء متأثرا بخروج المنتخب من البطولة، فيما حرص عدد من زملائه على مواساته ورفع معنوياته داخل أرضية الملعب.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ورغم تسجيل هدفين في مرماه، فإن الحارس المغربي تألق في المباراة وتصدى لركلة جزاء نفذها قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في الشوط الأول، كما تصدى للعديد من الكرات الخطيرة الأخرى.

وأنهى المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام فرنسا، بعدما قدم بطولة مميزة، نجح خلالها في تجاوز دور المجموعات، ثم واصل مشواره إلى الأدوار الإقصائية قبل أن يتوقف في الدور ربع النهائي.

 

المصدر: الجزيرة

إعلان