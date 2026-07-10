بالفيديو.. بكاء ياسين بونو بعد هزيمة المغرب أمام فرنسا ووداع كأس العالم‬

دخل حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو في نوبة بكاء عقب خسارة “أسود الأطلس” أمام فرنسا بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، وتوديع منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات مغربية عبر "إنستغرام" لحظات تأثر بونو عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث دخل في نوبة بكاء متأثرا بخروج المنتخب من البطولة، فيما حرص عدد من زملائه على مواساته ورفع معنوياته داخل أرضية الملعب.

ورغم تسجيل هدفين في مرماه، فإن الحارس المغربي تألق في المباراة وتصدى لركلة جزاء نفذها قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في الشوط الأول، كما تصدى للعديد من الكرات الخطيرة الأخرى.

وأنهى المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام فرنسا، بعدما قدم بطولة مميزة، نجح خلالها في تجاوز دور المجموعات، ثم واصل مشواره إلى الأدوار الإقصائية قبل أن يتوقف في الدور ربع النهائي.