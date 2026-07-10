بأغنية "حلوة يا بلدي" وممر شرفي.. بعثة الفراعنة تغادر أمريكا بعد إنجاز مونديالي غير مسبوق‬

غادرت بعثة المنتخب المصري، اليوم الجمعة، مدينة أتلانتا الأمريكية، في رحلة تستغرق نحو 12 ساعة، عائدة إلى مصر، عقب نهاية مشوار “الفراعنة” في نهائيات كأس العالم 2026.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام مصرية، لاعبي المنتخب على متن الطائرة قبل الإقلاع، فيما ظهر اللاعب هيثم حسن وهو يتفاعل مع أغنية “حلوة يا بلدي”، في مشهد لافت.

كما وثق مقطع آخر اصطفاف طاقم الطائرة لتشكيل ممر شرفي للاعبي المنتخب المصري أثناء صعودهم إلى الطائرة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريق خلال البطولة وتحقيقه إنجازا تاريخيا غير مسبوق بالوصول إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ “الفراعنة” بالمونديال.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد مشاركة تاريخية شهدت وصول “الفراعنة” إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخهم.