بالفيديو.. استقبال جماهيري لمنتخب مصر بعد الإنجاز المونديالي التاريخي

حظي المنتخب المصري لكرة القدم باستقبال جماهيري كبير فور عودته من المشاركة في كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية، بعدما حقق أفضل إنجاز في تاريخه ببلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى، قبل أن يودع البطولة بخسارة مثيرة أمام الأرجنتين حاملة اللقب.

واحتشد آلاف المشجعين خارج مطار العلمين الدولي بالساحل الشمالي لاستقبال بعثة المنتخب، يتقدمهم اللاعبون وأفراد الجهازان الفني والإداري، رافعين الأعلام المصرية ولافتات الاحتفاء بما تحقق في رابع مشاركة لمصر في نهائيات كأس العالم.

ورددت الجماهير هتافات داعمة للمنتخب، بينما حملت إحدى اللافتات عبارة: "رجالة مصر شرفتونا"، في حين رفع آخرون صور قائد المنتخب محمد صلاح كُتب عليها: "شكراً".

كما انتشرت صور كبيرة للمدرب حسام حسن وهو متشح بالعلم الفلسطيني، في إشارة إلى مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية خلال البطولة، بعدما حرص في أكثر من مناسبة على حمل العلم الفلسطيني والطواف به داخل الملعب، إلى جانب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين خلال المؤتمرات الصحفية.

موكب احتفالي واستقبال رئاسي مرتقب

ونقلت القنوات التلفزيونية المصرية لحظة وصول طائرة المنتخب وسط الأغاني الوطنية، قبل أن يستقل اللاعبون حافلة مكشوفة جابت بهم محيط المطار، حيث تبادلوا التحية مع الجماهير التي احتشدت للاحتفال بالإنجاز.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري، تكريمًا لما قدموه في البطولة.

واختارت السلطات المصرية إقامة مراسم الاستقبال في مدينة العلمين الجديدة، ضمن جهود الترويج للمدينة باعتبارها إحدى الوجهات الاستثمارية والسياحية الواعدة، إلى جانب سهولة تأمين الحدث مع توقع حضور أعداد كبيرة من الجماهير.

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ورغم مغادرة المنتخب البطولة من دور الستة عشر، فإن المشاركة تركت شعورًا بالفخر لدى الجماهير المصرية، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق، خصوصا أمام حامل اللقب الأرجنتين الذي تفوق (3-2) بشق الأنفس، وسط جدل تحكيمي مثير.

اللاعبون يوثقون الاحتفالات

نشر عدد من لاعبي المنتخب المصري، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو وصورا توثق الاستقبال الشعبي الحافل الذي حظيت به بعثة “الفراعنة” لدى وصولها إلى مدينة العلمين، عقب مشاركتها في كأس العالم 2026.

ونشر حارس مرمى المنتخب، مصطفى شوبير، مقطعا صوره بهاتفه أثناء تحية الجماهير، وسط هتافات باسمه، فيما ردد أحد المشجعين: “يا شوبير يا بطل.. يا ابن البطل”، في إشارة إلى والده، حارس المنتخب السابق أحمد شوبير.

وأظهرت المشاهد حشودا جماهيرية احتفت باللاعبين، فيما رفرفت الأعلام المصرية على جانبي الطريق، وسط الهتافات وقرع الطبول والعزف الموسيقي.

كما نشر لاعب المنتخب مصطفى زيكو لقطات من احتفاله برفقة زملائه، بينما شارك أحمد سيد زيزو مشاهد من الاستقبال الجماهيري وجولة اللاعبين بالحافلة المكشوفة في شوارع مدينة العلمين.

تجديد الثقة في حسام حسن

وقبل عودة بعثة المنتخب، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تجديد عقد المدير الفني حسام حسن، وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم حسن، مؤكدًا أن القرار يأتي لاستكمال المشروع الفني والبناء على الإنجازات التاريخية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

ولم يكشف الاتحاد عن مدة العقد الجديد، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أنه سيمتد حتى عام 2030، علمًا بأن حسام حسن كان قد أوضح في وقت سابق أنه عمل مع المنتخب منذ فبراير 2026 دون عقد رسمي.

وتولى حسام حسن (59 عامًا)، قيادة المنتخب المصري في فبراير 2024، ونجح في قيادته إلى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2025، كما أعاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

وسجل حسام حسن إنجازًا شخصيًا أيضًا، بعدما أصبح أول مصري يشارك في كأس العالم لاعبًا ومدربًا، وقاد المنتخب لاحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة بعد الفوز على نيوزيلندا، قبل تجاوز أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، ليصطدم بالأرجنتين في مواجهة كان يطمح من خلالها إلى بلوغ الدور ربع النهائي.

ورغم ضياع بطاقة التأهل بعد التفريط في التقدم بهدفين دون مقابل، فإن المنتخب المصري أنهى البطولة بأفضل مشاركة في تاريخه، فيما تؤكد أرقامه خلال ولاية حسام حسن نجاح المشروع الفني، بعدما حقق 20 انتصارًا، مقابل ست هزائم وتسعة تعادلات، لتتجه الأنظار الآن إلى المرحلة المقبلة وطموحات المنتخب في مواصلة البناء على هذا الإنجاز التاريخي.