رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

العرب في مونديال 2026.. حصاد الإيجابيات

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 22, 2026 General view as the match attendance is shown on the big screen during the match IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales
جانب من مباراة الجزائر والأردن في مونديال 2026 (رويترز)
Published On 10/7/2026

أسدل الستار على مشوار المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، بعدما غادر آخر ممثل عربي منافسات البطولة من الدور ربع النهائي وهو المنتخب المغربي على يد نظيره الفرنسي.

ورغم غياب أي منتخب عربي عن المربع الذهبي، فإن المشاركة حملت العديد من المكاسب الفنية والتاريخية، وأكدت أن الكرة العربية خرجت من البطولة بخبرات وإنجازات يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة.

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صحيح أن المنتخبات العربية لم تنجح في بلوغ نصف النهائي، وكان ربع النهائي السقف الذي وصل إليه المغرب، لكن قراءة المشاركة لا ينبغي أن تتوقف عند النتائج فقط.

فالمغرب أكد استمرارية مشروعه، ومصر حققت أفضل نسخة في تاريخها، والجزائر استعادت حضورها في الأدوار الإقصائية، وقطر سجلت أولى خطواتها الإيجابية، والسعودية قدمت مستويات مشجعة، والأردن والعراق اكتسبا خبرات مونديالية ثمينة، بينما خرجت تونس بقناعة واضحة بضرورة إعادة البناء.

المغرب.. تأكيد المكانة بين الكبار

واصل المنتخب المغربي ترسيخ مكانته كواحد من أقوى المنتخبات خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، بعدما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا، ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز.

وقدم "أسود الأطلس" بطولة قوية، تعادلوا خلالها مع البرازيل، وتغلبوا على كل من اسكتلندا وهايتي وهولندا، ثم أقصوا كندا صاحبة الأرض، قبل أن تنتهي رحلتهم أمام فرنسا.

ولم يعد وصول المغرب إلى الأدوار المتقدمة مفاجأة، بل أصبح نتيجة طبيعية لمشروع كروي أثبت استمراريته.

Morocco players stand dejected after the World Cup quarterfinal soccer match between France and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Steven Senne)
لاعبو المغرب بعد مباراة فرنسا في كأس العالم 2026 (أسوشيتد برس)

مصر تكسر حاجز المونديال

حقق المنتخب المصري أفضل مشاركة في تاريخه بكأس العالم، بعدما تجاوز دور المجموعات لأول مرة، وحقق أول انتصار مونديالي في تاريخه على حساب نيوزيلندا، ثم واصل مشواره حتى ثمن النهائي.

وكان المنتخب المصري على أعتاب كتابة إنجاز استثنائي أمام الأرجنتين، بعدما تقدم بهدفين نظيفين قبل الدقائق الأخيرة، قبل أن تنتهي المباراة بخسارة مثيرة وسط جدل تحكيمي واسع.

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وبعيدًا عن النهاية المؤلمة، رسخت البطولة قناعة كبيرة بقدرة مشروع حسام حسن على المنافسة مع كبار المنتخبات، بعدما قدم الفراعنة أفضل نسخهم في تاريخ مشاركاتهم كأس العالم.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Mostafa Zico #11 of Egypt celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مصطفى زيكو نجم منتخب مصر يحتفل بهدفه الثاني في مرمى الأرجنتين (الفرنسية)

قطر.. أرقام أفضل وخبرة أكبر

بعد المشاركة المعقدة في مونديال 2022، ظهر المنتخب القطري بصورة رقمية أفضل في نسخة 2026، وحقق أول نقطة في تاريخه بكأس العالم بتعادله مع سويسرا.

ورغم أن الخسارة الثقيلة أمام كندا كانت مؤلمة، فإن المشاركة شهدت تطورًا على المستوى الرقمي مقارنة بالنسخة الماضية، وهو ما يمنح المنتخب قاعدة يمكن الانطلاق منها مستقبلًا.

epa13035293 Granit Xhaka of Switzerland (L) and Akram Afif of Qatar in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Qatar against Switzerland, in San Francisco, USA, 13 June 2026. EPA/BENJAMIN FANJOY
جانب من مباراة قطر وسويسرا في مجموعات مونديال 2026 (الأوروبية)

الجزائر.. عودة للأدوار الإقصائية

عاد المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني للمرة الأولى منذ مونديال 2014، بعدما تجاوز واحدة من أصعب مجموعات البطولة، والتي ضمت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، والنمسا، والأردن.

وكان من أبرز مكاسب "الخضر" قدرتهم على استعادة التوازن بعد الخسارة القاسية أمام الأرجنتين في الجولة الأولى، ليؤكد المنتخب شخصيته ويحجز مكانه بين المنتخبات المتأهلة للدور الثاني.

epa13057729 Algeria forward Amine Gouiri (C) scores a second-half goal during the 2026 FIFA World Cup group stage match between Jordan and Algeria at San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, USA, 22 June 2026. EPA/BENJAMIN FANJOY
احتفال لاعب منتخب الجزائر أمين غويري بهدفه في مرمى الأردن (الأوروبية)

تونس.. رب ضارة نافعة

لم تحقق تونس النتائج المنتظرة، بل سجلت أضعف حصيلة رقمية لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

ورغم قسوة الخروج، ربما يكون المكسب الحقيقي هو الوصول إلى قناعة بضرورة إعادة بناء المشروع الكروي بالكامل، سواء على مستوى الأجيال الجديدة، أو خيارات الجهاز الفني، أو تطوير منظومة كرة القدم التونسية بشكل عام، فأحيانًا تكون الهزائم الكبيرة بداية التصحيح.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 25, 2026 Tunisia's Mortadha Ben Ouanes in action with Netherlands' Virgil van Dijk IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley
جانب من مباراة تونس وهولندا لحساب دور المجموعات (رويترز)

السعودية.. هزيمة واحدة من أبرز المرشحين

لم تكن مشاركة السعودية هي الأفضل في تاريخها، لكنها أيضًا لم تكن بالضعف الذي يتصوره البعض.

فالمنتخب السعودي لم يخسر في دور المجموعات سوى أمام إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للقب، ونجح في التقدم على أوروغواي حتى الدقائق الأخيرة، بينما بدا التعادل مع الرأس الأخضر نتيجة محبطة آنذاك، قبل أن تثبت الأيام قوة المنتخب الأفريقي، بعدما أجبر الأرجنتين على معاناة كبيرة في دور الـ32، ولم يخسر إلا بصعوبة (3-2).

كل هذه مؤشرات تؤكد أن المنتخب السعودي كان قادرًا على مجاراة منافسين أقوياء، وأن المشاركة تمثل قاعدة قابلة للتطوير.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Saudi Arabia v Uruguay - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 15, 2026 Saudi Arabia's Nawaf Bu Washl and teammates react after the match REUTERS/Paul Childs
مشاركة السعودية في مونديال 2026 حملت بعض الإيجابيات (رويترز)

الأردن.. بداية واعدة

كتب المنتخب الأردني أول فصول تاريخه في كأس العالم، ورغم خسارة مبارياته الثلاث، فإنه قدم مستويات شجاعة، وسجل أهدافًا في جميع مبارياته، وذلك رغم غياب مهاجمه الأساسي يزن النعيمات بسبب الإصابة.

واكتسب "النشامى" خبرة لا تقدر بثمن، قد تمثل نقطة انطلاق نحو مشروع أكثر نضجًا في السنوات المقبلة.

epa13043124 Saed Al-Rosan (top L) and Mohannad Abu Taha of Jordan jump for a header during the FIFA World Cup 2026 group stage match Austria against Jordan, in San Francisco, USA, 16 June 2026. EPA/BENJAMIN FANJOY
جانب من مباراة الأردن والنمسا في دور المجموعات (الأوروبية)

العراق.. العودة بعد أربعة عقود

عاد المنتخب العراقي إلى كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1986، بعد سنوات طويلة من التحديات الرياضية والسياسية والاجتماعية.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Senegal v Iraq - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 26, 2026 Iraq players pose for a team group photo before the match IMAGN IMAGES via Reuters/John E Sokolowski
لاعبو المنتخب العراقي يستعدون لدخول مباراة السنغال (رويترز)

ورغم صعوبة المجموعة التي ضمت فرنسا، والنرويج، والسنغال، وهي منتخبات بلغت جميعها الأدوار الإقصائية، ووصل اثنان منها إلى ربع النهائي (فرنسا والنرويج) بينما بلغ أحدها بشكل مؤكد نصف النهائي (فرنسا) فإن العراق قدم مباريات اتسمت في بعض أوقاتها – خصوصًا أمام النرويج – بالشجاعة والندية، بل إن مجرد العودة إلى المونديال إنجاز يستحق التقدير، قبل التفكير فيما هو أكبر خلال السنوات المقبلة.

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المصدر: الجزيرة

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