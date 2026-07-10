التسديد أولا أم ثانيا؟.. ركلات الترجيح بمونديال 2026 تكشف مفاجأة إحصائية

شهدت نهائيات كأس العالم 2026 ظاهرة رقمية لافتة أثارت تساؤلات جدية بين المحللين والمتابعين؛ إذ انتهت المواجهات الأربع التي حُسمت بركلات الترجيح -حتى نهاية الدور ثمن النهائي- بفوز الفرق التي سددت ثانيا بنسبة نجاح بلغت 100%.

هذا التوالي المتطابق وضع فرضية "أفضلية التسديد أولا" تحت مجهر البحث الإحصائي لموقع "أوبتا" المختص بالإحصائيات الرياضية، لمعرفة ما إذا كان الأمر يعكس تفوقا تكتيكيا ونفسيا مستجدا، أم أنه لا يتعدى كونه مصادفة رقمية عابرة.

بعد ماراثون كروي يمتد لأكثر من 120 دقيقة، قد لا تبدو قرعة العملة المعدنية تفصيلا مثيرا للمشاهد خلف الشاشات، لكنها تعني الكثير للجماهير في المدرجات ولإدارة الفريقين؛ فالفوز بالقرعة الأولى يمنح القائد حق اختيار المرمى الذي ستُنفذ عليه الركلات، وهو ما يترتب عليه ميزة اللعب أمام المدرج الخاص بجماهير الفريق وسط أجواء تحفيزية كبيرة. أما القرعة الثانية، فتحدد المسؤول عن ضربة البداية: من يسدد أولا ومن ينتظر دورا ثانيا.

مونديال 2026.. 100% للمسدد ثانيا

تاريخيا، ساد إجماع داخل الأوساط الكروية بأن المبادرة بالتسديد أولا تمنح تفوقا سيكولوجيا؛ فالتقدم بالنتيجة يضع عبئا على الخصم، ويجبر لاعبيه غالبا على تنفيذ ركلات تحت شعار "الخطأ ممنوع" أو "يجب التسجيل للبقاء في المنافسة".

غير أن الركلة الحاسمة التي سجلها السويسري روبن فارغاس في شباك كولومبيا لحساب ثمن نهائي المونديال، جاءت لتؤكد امتداد نسق إحصائي مغاير؛ حيث باتت الفرق التي تسدد ثانيا تهيمن بشكل مطلق على النتائج الأخيرة؛ إذ حسمت هذه الفرق 13 مواجهة من أصل آخر 15 ركلة ترجيح في نهائيات كأس العالم، بمعدل نجاح استثنائي وصل إلى 86.7%.

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ولم يشذ عن هذه القاعدة في الآونة الأخيرة سوى مواجهتين فقط في نسخة قطر 2022، عندما تفوقت المغرب على إسبانيا في دور الـ16، وتغلبت كرواتيا على البرازيل في ربع النهائي، وكان كلاهما قد سدد أولا.

ماذا تقول أرقام كأس العالم عبر التاريخ؟

وعند تفكيك الأرقام تاريخيا، يتضح أن هذه الهيمنة وليدة النسيج الحديث للمنافسات؛ فقبل مونديال 2026، كانت ركلات الترجيح في تاريخ المونديال شبه متكافئة؛ حيث فازت الفرق التي تسدد ثانيا في 18 مواجهة من أصل 35 (بنسبة 51.4%)، وهي نسبة تقترب من التناصف الكامل (50-50) وتنفي وجود ميزة مطلقة. لكن مع إضافة المباريات الأربع الأخيرة، ارتفع المعدل الإجمالي لصالح التسديد ثانيا إلى 22 فوزا من أصل 39 مواجهة (56.4%).

وفي المقابل، تشير البيانات إلى أن النصف الأول من تاريخ المونديال كان يدعم نظرية "التسديد أولا"؛ فقبل سلسلة الـ15 مباراة الأخيرة، لم تنجح الفرق التي تسدد ثانيا سوى في الفوز بـ 9 مواجهات من أصل 24 (بنسبة 37.5%)، وهو الرقم الذي رسخ الاعتقاد القديم بأفضلية البداية.

سيناريو مكرر بطلُه "المسدد ثانيا"

عند تتبع مواجهات الدور ثمن النهائي وما قبله في مونديال 2026، يتجسد السيناريو السردي لركلات الترجيح كنسق كربوني مكرر؛ حيث كان التفوق الدائم حليفا للفرق التي تريثت وسددت ركلاتها في المرتبة الثانية.

بدأت هذه السلسلة في المواجهة المثيرة التي جمعت ألمانيا وباراغواي، وحسمها اللاتينيون لصالحهم بنتيجة (4-3) بعد تنفيذ الركلة الثانية. ولم يختلف المشهد كثيرا في اللقاء العربي الأوروبي بين هولندا والمغرب؛ إذ نجح أسود الأطلس في تكرار السيناريو ذاته وحسم بطاقة التأهل بنتيجة (3-2) مستفيدين من ميزة التسديد ثانيا.

وفي الصدام القاري بين أستراليا ومصر، رجحت كفة الفراعنة الذين اختاروا التنفيذ ثانيا ليفوزوا بالمواجهة بنتيجة (4-2). لتأتي المحطة الأخيرة في هذا الدور وتختتم المشهد بفوز سويسرا على كولومبيا بنتيجة (4-3)، ولتكتمل بذلك اللوحة الفريدة بنجاح مطلق للفرق التي نفذت ركلاتها ثانيا في جميع المرات الأربع.

هل توجد أفضلية حقيقية أم مجرد مصادفة؟

تفسير هذه التحولات الرقمية لا ينفصل عن المتغيرات النفسية داخل المستطيل الأخضر؛ فرغم أن المبادرة بالهجوم تمنح فرصة التقدم النفسي بنتيجة 1-0، إلا أنها تنطوي على مخاطرة الارتداد العكسي؛ ففي آخر 15 ركلة ترجيح بالمونديال، أهدرت الفرق التي بدأت التسديد ركلتها الافتتاحية في 7 مناسبات، مما نقل الزخم النفسي فورا للطرف الثاني. والمفارقة هنا أن الفرق التي تسدد ثانيا فازت بجميع تلك المباريات السبع.

وتاريخيا، من بين 12 حالة أهدر فيها الفريق صاحب الركلة الأولى ضربته الافتتاحية في كأس العالم، لم ينجح في العودة وتجاوز هذه الصدمة سوى منتخبين فقط: السويد ضد رومانيا عام 1994، وأوكرانيا ضد سويسرا عام 2006.

ويرى خبراء أن شيوع هذه الإحصاءات خلق نوعا من "الانحياز التأكيدي" أو تأثير "العلاج الوهمي" لدى اللاعبين؛ فشعور الفريق الذي يسدد ثانيا بأن الأرقام تدعمه يمنحه هدوءا نسبيا في لحظات الضغط الفائق، مما يرفع من كفاءة التنفيذ، بمعزل عن وجود ميزة ميكانيكية حقيقية في القرعة.

ومع ذلك، لا يبدو أن قادة المنتخبات قد غيروا من قناعاتهم الكلاسيكية بناء على لغة الأرقام؛ ففي مباريات المونديال الأربع الأخيرة، كان المنتخب المصري هو الوحيد الذي اختار التسديد ثانيا بعد فوزه بالقرعة ضد أستراليا. أما بقية القادة في المباريات الثلاث الأخرى، فقد تمسكوا بخيار التسديد أولا، وانتهى بهم المطاف جميعا في الجانب الخاسر. وكان المشهد الأبرز بطلُه مدافع كولومبيا دافينسون سانشيز، الذي بدا محتارا عند فوزه بالقرعة، مما دفعه لاستدعاء حارسه كاميلو فارغاس للتشاور، ليقررا معا اختيار التسديد أولا، في خطوة تثبت عدم الاكتراث بالإحصاءات السائدة أو الجهل بها.

تباين الأرقام بين اليورو والبطولات القارية

لتوسيع عينة البحث وتجنب الأحكام المتسرعة، تكشف الدراسة التي قامت بها "أوبتا" عن قراءة متباينة في المسابقات القارية والمحلية الأخرى:

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كأس أوروبا (يورو): منذ النسخة الأولى التي شهدت ركلات ترجيح عام 1976 -والتي حسمها التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا بركلته الشهيرة ضد ألمانيا- شهدت 25 مباراة إقصائية ركلات ترجيح في تاريخ البطولة؛ انقسمت النتائج فيها تقريبا بالتساوي، حيث فاز الفريق الذي يسدد ثانيا في 13 مناسبة (بنسبة 52%) مقابل 12 فوزا لمن سدد أولا (48%).

دوري أبطال أوروبا: في المقابل، تظهر بطولة النخبة الأوروبية للأندية (دون احتساب الأدوار التمهيدية) تفوقا واضحا ومعاكسا للفرق التي تبدأ بالتسديد؛ فمن أصل 42 مباراة انتهت بركلات الترجيح، لم يحقق الفريق الذي يسدد ثانيا الفوز سوى في 16 مناسبة فقط (بنسبة بلغت 38.1%)، مقابل تفوق كاسح للمسدد أولا بنسبة (61.9%)، وكان آخرها فوز باريس سان جيرمان على أرسنال في بودابست بعد أن اختار الفريق الباريسي التسديد أولا.

كأس الاتحاد الإنجليزي: تعود الكفة لتترجح لصالح المسدد ثانيا في أقدم المسابقات الكروية؛ فمنذ موسم 2013-2014، حسمت الفرق التي تسدد ثانيا 43 مباراة من أصل 75 (بنسبة 57.3%). وتجلت هذه الظاهرة بوضوح في الموسم الماضي، إذ تم اللجوء لركلات الترجيح في 17 مباراة، فازت الفرق ذات الركلة الثانية في 12 منها بنسبة بلغت 70.6%.

كأس الرابطة الإنجليزية (EFL Cup): تمثل هذه البطولة المختبر الأكبر للبيانات نظراً لإلغاء الأشواط الإضافية والذهاب لركلات الترجيح مباشرة منذ موسم 2018-2019. ورصدت السجلات 211 مباراة منذ موسم 2013-2014. وإذا استثنينا 4 مواجهات جرت في موسم 2017-2018 بناء على نظام التجربة "ABBA" (الذي تم اعتماده للحد من ميزة التسديد أولا عبر تتابع تسديد الركلات نظاما يشبه الشوط الفاصل في التنس)، فإن العينة الصافية البالغة 207 مواجهات شهدت فوز المسدد ثانيا في 104 مناسبات (بنسبة 50.2%) مقابل (49.8%) للمسدد أولا، وهي النتيجة الأدق تاريخيا للتكافؤ التام.

بناء على تتبع حزم البيانات الضخمة والممتدة عبر عقود، تظل الخلاصة الفنية تؤكد أن خيار التسديد أولا أو ثانيا لا يمثل عاملا حاسما في هندسة الانتصار؛ إذ تؤول النسبة دائما إلى التوازن (50-50) كلما اتسعت رقعة المباريات المدروسة. ويبقى الفيصل الحقيقي في حسم بطاقات التأهل معلقا بجودة التنفيذ الفني للمسددين، والجاهزية الذهنية لحراس المرمى في إدارة صراع الأعصاب.