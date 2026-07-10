رسميا.. جيسوس مدربا للبرتغال بعد توديع المونديال وغموض مصير رونالدو

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين جورجي جيسوس مديراً فنياً جديداً للمنتخب بعد مشاركته المخيبة للآمال في كأس العالم 2026.

وسيحل المدرب البرتغالي محل الإسباني روبرتو مارتينيز بعد خسارة البرتغال بهدف نظيف أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم.

وعبر حسابه على منصة "إكس" كتب المنتخب البرتغالي: "رحلة جديدة تبدأ اليوم. مرحباً بك في المنتخب الوطني، السيد جورجي جيسوس".

ووجدت البرتغال نفسها تجمع شتات حلم آخر تحطم في كأس العالم، بعدما ⁠⁠منح هدف متأخر إسبانيا بطاقة ⁠⁠التأهل إلى دور الثمانية، منهياً مشوار كريستيانو رونالدو على الساحة العالمية، وممهداً الطريق أمام تغيير متوقع على رأس الجهاز الفني.

ويُعد جيسوس من أبرز المدربين في تاريخ الكرة البرتغالية، بعدما قاد بنفيكا وسبورتينغ لشبونة في فترات ناجحة، كما رحل عن النصر عقب تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين إلى جانب رونالدو في مايو/ أيار الماضي.

وأكد رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، ‌‌عقب الخروج من دور الستة عشر أن هذه كانت آخر مشاركة له في كأس العالم، لكنه أوضح أنه لم يحسم بعد قراره بشأن الاعتزال الدولي.

ودخلت البرتغال البطولة بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بفضل خط وسط يضم فيتينيا وجواو نيفيز وبرونو فرنانديز. غير أن تعادلين في دور المجموعات دفعاها إلى احتلال المركز الثاني خلف كولومبيا، لتجد نفسها في مواجهة مبكرة مع بطلة أوروبا إسبانيا.

وحسم البديل الإسباني ميكل ميرينو المواجهة بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت ⁠⁠المحتسب بدل الضائع، موجهاً ضربة قاضية لآمال البرتغال في مواصلة المشوار.

وكتبت صحيفة ⁠⁠ريكورد (Record) الرياضية على صفحتها الأولى "انتهى الأمر" معتبرة أن البرتغال نجحت في مجاراة إسبانيا لفترات طويلة من اللقاء، لكنها افتقدت الطموح والفاعلية اللازمين لحسم المباراة.

وأضافت "تراجع التركيز في الوقت المحتسب بدل الضائع، والخروج قبل لحظات من اللجوء إلى الوقت الإضافي، أطاحا ⁠⁠بالمنتخب الوطني من كأس العالم".

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ورأت الصحيفة أن رونالدو "يغادر البطولة من دون اللقب الذي يستحقه"، مشيرة إلى أن البرتغال "حافظت على توازنها طوال المباراة" لكنها "افتقرت إلى الشرارة ⁠⁠المطلوبة لتحقيق الفوز".