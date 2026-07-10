بعد الإطاحة بألونسو وأربيلوا.. هل ينجح "حرس مورينيو القديم" في إعادة هيبة ريال مدريد؟

انضم سامي خضيرة، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني سابقا، إلى الجهاز الفني للمدرب جوزيه مورينيو في ريال مدريد، حيث قضى خمسة أعوام كلاعب في النادي.

ونشر الريال صورة للمدرب مورينيو وجهازه الفني، بما في ذلك خضيرة، اليوم الجمعة.

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وقال خضيرة، في بيان نقلته منصة البث "دي إيه زد إن" (DAZN)، التي عمل معها خلال الفترة الماضية: "المنصب في ريال مدريد يمنحني الآن فرصة اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي الرياضية".

وكان المدرب البرتغالي مورينيو قد استقدم خضيرة إلى ريال مدريد في بداية ولايته الأولى عام 2010 وقضى لاعب الوسط الألماني خمسة مواسم مع النادي الإسباني، خاض خلالها 161 مباراة، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأنهى خضيرة، الفائز بكأس العالم 2014، مسيرته في الملاعب في عام 2021.

وعمل خضيرة محللا كرويا لعدة سنوات، قائلا: "منحتني دي إيه زد إن الفرصة لخوض تجربة كرة القدم من منظور مختلف بعد نهاية مسيرتي، ومشاركة خبرتي مع الجماهير".

ترسيخ الثقافة المناسبة داخل الملكي

وعاد المدرب مورينيو إلى ريال مدريد بعدما أنهى النادي تعاونه أولا مع المدرب تشابي ألونسو، ثم مع المدرب ألفارو أربيلوا، عقب موسم خرج فيه الفريق من دون أي لقب.

وكان مورينيو قاد ريال مدريد خلال ولايته الأولى بين عامي 2010 و2013 إلى التتويج بألقاب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد، الاثنين المقبل.

وقال المدرب مورينيو إنه في "مهمة" لترسيخ الثقافة المناسبة داخل النادي، خلال فترته الثانية على رأس الجهاز الفني لوصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي.

وكان المدرب البرتغالي المخضرم حاضرا في مركز تدريبات النادي للإشراف على التحضيرات لانطلاق فترة ما قبل الموسم الأسبوع المقبل، بعد تعيينه خلفا للمدرب ألفارو أربيلوا.

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وفشل "الملكي" في إحراز أي لقب كبير خلال الموسمين الماضيين، ويُنظر على نطاق واسع إلى تعيين المدرب مورينيو على أنه محاولة من الرئيس فلورنتينو بيريز لإعادة النظام والانضباط إلى غرفة الملابس.

وقال المدرب مورينيو لقناة ريال مدريد: "الكلام وحده لا يكفي، لأن الأمر أشبه بمهمة"، مضيفا: "لست قلقا على نفسي، أو إذا كنت سأفوز كثيرا أو قليلا، أنا هنا لمساعدة الجميع على أن يكونوا أفضل، اللاعبين والجهاز الفني. لخلق ثقافة من العمل والمسؤولية والطموح، إضافة إلى أمر أعرفه جيدا، وهو مسؤولية وشرف العمل من أجل ريال مدريد".

صعوبة إدارة النجوم

وشهد الموسم الماضي صعوبة في إدارة اللاعبين النجوم أصحاب الشخصيات القوية، إذ غادر المدرب تشابي ألونسو منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، فيما نشب خلاف بين لاعبي الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروغوياني فيدي فالفيردي في مايو/أيار الماضي، ما استدعى نقل الأخير إلى المستشفى.

ولم يتمكن لا ألونسو ولا أربيلوا من إيجاد صيغة تتيح للنجوم الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللعب معا بفعالية من دون أن يفقد الفريق توازنه.

وخلال فترته الأولى بين عامي 2010 و2013، ساهم المدرب مورينيو في تعزيز قدرة ريال مدريد على منافسة برشلونة القوي بقيادة المدرب بيب غوارديولا.

وتابع المدرب البالغ 63 عاما: "لا يتعلق الأمر بمجرد العمل في ريال مدريد، بل بالعمل من أجل ريال مدريد".

وختم: "بهذه الروح القائمة على الإحساس بحجم المهمة أنا هنا".

وكان بطل أوروبا 15 مرة قد أبرم عدة صفقات هذا الصيف، بضم مارك كوكوريلا والبرتغالي برناردو سيلفا والهولندي دنزل دومفريز والفرنسي إبراهيما كوناتيه.