5 و10 ثوان.. ماذا صنعت القاعدتان الجديدتان بمباريات المونديال؟

اعتبر بييرلويغي كولينا رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الثلاثاء، أن القواعد الجديدة التي فرضتها الفيفا لمكافحة إضاعة الوقت في كأس العالم لاقت نجاحا ساحقا.

وأشار كولينا إلى أن التعديلات التي أجريت على قوانين اللعبة، التي تشمل تحديد مدة 5 ثوان لركلات المرمى ورميات التماس، فضلا عن قاعدة صارمة تقضي بخروج اللاعبين المستبدلين من الملعب في غضون 10 ثوان، أحدثت تحولا جذريا في وتيرة سير المباريات.

وقال كولينا في بيان: "كانت هذه الإجراءات فعالة للغاية واعتبرت بالإجماع ابتكارات إيجابية للغاية"، كاشفا عن أن لاعبا واحدا فقط من بين اللاعبين الذين تم استبدالهم لم يلتزم بالمهلة الزمنية البالغة 10 ثوان خلال 72 مباراة في دور المجموعات.

وأضاف كولينا أن اللاعبين الذين تم استبدالهم، شوهدوا يركضون نحو خط التماس لمغادرة الملعب بأسرع ما يمكن، حتى لو كان فريقهم متقدما في النتيجة في ذلك الوقت.

وإذا لم يغادر اللاعب الذي تم استبداله الملعب في غضون 10 ثوان، فلا يجوز للاعب البديل الدخول إلا عند أول توقف بعد مرور دقيقة واحدة من استئناف اللعب.

قاعدة الثواني الخمس

في الوقت نفسه، تم انتهاك قاعدة الثواني الخمس 15 مرة في المجمل، أربع مرات عندما أسفرت ركلات المرمى عن منح ركلات ركنية للمنافس، و11 مرة في حالات رميات التماس مع تغيير الاستحواذ على الكرة.

وأضاف كولينا أن القواعد الجديدة، التي تنص على أن اللاعبين المصابين الذين يحتاجون إلى علاج يجب أن يغادروا الملعب لمدة دقيقة واحدة بعد استئناف المباراة، أدت إلى انخفاض عدد الإصابات.

وقال: "انخفض عدد إصابات اللاعبين بشكل كبير، وكانت الحالات التي طلب فيها تدخل الطاقم الطبي قليلة جدا".

وأضاف: "كما أن السلوك العام كان جيدا للغاية حتى الآن، إذ تم توجيه إنذارين للاعبين بسبب الاعتراض على قرار الحكم، وإنذارين للمدربين".

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وأضاف: "ست من بين 10 بطاقات حمراء تم إشهارها حتى الآن كانت بسبب إعاقة فرصة واضحة لتسجيل هدف، وبطاقة واحدة فقط بسبب تغطية الفم باليد أثناء مواجهة مع لاعب منافس".

وأصبح ميغيل ألميرون لاعب باراغواي أول لاعب يُطرد بسبب تغطية فمه أثناء مواجهات ثنائية على أرض الملعب، حيث تم إيقاف الجناح لمباراة واحدة.

كما أوضح كولينا سبب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف جوناثان تاه لألمانيا في الوقت الإضافي، بعد أن اعتبر الحكم أن فالديمار أنتون ارتكب خطأ ضد حارس مرمى باراغواي أورلاندو جيل في اللحظات التي سبقت الهدف.

وبدا مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلزمان غاضبا على مقاعد البدلاء وحصل على بطاقة صفراء بسبب احتجاجاته، لكن كولينا قال إن المدربين قد تم إبلاغهم بالقواعد الجديدة.

وتابع: "عندما لا يكون اللاعب المهاجم معنيا بالكرة ويتحرك عمدا، حتى لو كان ذلك بشكل طفيف، بنية واضحة لعرقلة حركة المنافس ومنعه من الدفاع، فيجب على الحكام، وتقنية حكم الفيديو المساعد عند الحاجة، تحليل الواقعة بعناية والتدخل".