"يرى مساحات لا يلاحظها الآخرون".. إبراهيموفيتش منبهر بذكاء نجم فرنسا

أشاد النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش بالأداء الذي قدمه منتخب فرنسا في فوزه على السويد بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات كأس العالم عام 2026، معتبرا أن الخط الأمامي للديوك يعد من الأقوى في العالم.

ورأى إبراهيموفيتش، في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" (Fox Sports)، أنه لم يلاحظ حتى الآن أي نقطة ضعف في المنتخب الفرنسي، مشيرا إلى أن كل لاعب في خط الهجوم قادر على حسم المباريات بمفرده.

إشادة خاصة بأوليسي

وخص النجم السويدي اللاعب مايكل أوليسي بإشادة كبيرة، رغم عدم تسجيله في المباراة، مؤكدا أنه يمتلك رؤية في صناعة اللعب تختلف حتى عن زميليه عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي.

وقال إن أوليسي يرى مساحات وفرصا لا يلاحظها الآخرون، رغم امتلاك ديمبيلي ومبابي خصائص فنية مختلفة.

ثلاثة من أفضل خمسة لاعبين

واعتبر إبراهيموفيتش أن ثلاثة من أفضل خمسة لاعبين في العالم ينشطون حاليا في هجوم المنتخب الفرنسي، في إشارة إلى ديمبيلي وأوليسي ومبابي، مضيفا إليهم إيرلينغ هالاند ولامين يامال، بينما وصف ليونيل ميسي بأنه في فئة خاصة.

وأضاف أن ما يميز هذا الثلاثي الفرنسي ليس فقط موهبتهم الفردية، بل قدرتهم على اللعب الجماعي والعمل من دون كرة، وهو ما يجعلهم أكثر خطورة.

وأكد النجم السويدي أن الجمع بين ثلاثة مهاجمين بهذا الحجم ليس أمرا سهلا، مستشهدا بتجربة باريس سان جيرمان عندما ضم مبابي وميسي ونيمار، موضحا أن ذلك الثلاثي لم يصل إلى الانسجام الكامل، بينما يبدو أن مهاجمي فرنسا لا يضعون الاعتبارات الفردية فوق مصلحة الفريق.

وختم إبراهيموفيتش حديثه بالقول إن هذا المنتخب الفرنسي مخيف، في إشارة إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لمواصلة المشوار نحو لقب كأس العالم.