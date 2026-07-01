واقعة غريبة وراء استبدال نجم منتخب فرنسا في مباراة السويد

تسبب سوء فهم من الجهاز الفني لمنتخب فرنسا في استبدال الظهير الأيسر لوكاس ديني ليشارك مكانه تيو هيرنانديز في المباراة التي انتهت بفوز الديوك على السويد بنتيجة 3-0، في دور الـ32 لكأس العالم.

وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن إشارة غير واضحة من ديني تسببت في دخول هيرنانديز مكانه في الدقيقة 77.

وأضافت أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا اعتقد أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة بعدما تعرض بالفعل لضربة وأشار للجهاز الفني، لكنه لم يكن يطلب استبداله، بل كان يريد شرب المياه.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن سوء الفهم البسيط أدى في النهاية إلى استبدال لوكاس ديني الذي بدأ المباراة أساسيا في الجهة اليسرى.

ولفتت إلى أن هذه الواقعة لم تؤثر على فوز فرنسا وتأهلها لمواجهة باراغواي في دور الـ16 يوم السبت المقبل في فيلادلفيا.

وتحدث ديني عن هذه المواجهة قائلا "باراغواي فريق عنيد، يتسم بقوة دفاعه والأداء بحماس شديد".

وأضاف عبر قناة (إم 6) "حققنا فوزا رائعا أمام السويد وسط أجواء حارة للغاية، والآن سنركز على مواجهة باراغواي".

وتابع: "كان الجو حارا بعض الشيء، لكن الفوز 3-0 أمر رائع"، مضيفا "سنركز على باراغواي".