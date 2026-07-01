رياضة|كأس العالم 2026|فرنسا

واقعة غريبة وراء استبدال نجم منتخب فرنسا في مباراة السويد

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France's Lucas Digne cools during the hydration break during the World Cup round of 32 soccer match between France and Sweden in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Seth Wenig)
لوكاس يشرب المياه خلال مباراة السويد (أسوشيتد برس)
Published On 1/7/2026

تسبب سوء فهم من الجهاز الفني لمنتخب فرنسا في استبدال الظهير الأيسر لوكاس ديني ليشارك مكانه تيو هيرنانديز في المباراة التي انتهت بفوز الديوك على السويد بنتيجة 3-0، في دور الـ32 لكأس العالم.

وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن إشارة غير واضحة من ديني تسببت في دخول هيرنانديز مكانه في الدقيقة 77.

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وأضافت أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا اعتقد أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة بعدما تعرض بالفعل لضربة وأشار للجهاز الفني، لكنه لم يكن يطلب استبداله، بل كان يريد شرب المياه.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن سوء الفهم البسيط أدى في النهاية إلى استبدال لوكاس ديني الذي بدأ المباراة أساسيا في الجهة اليسرى.

ولفتت إلى أن هذه الواقعة لم تؤثر على فوز فرنسا وتأهلها لمواجهة باراغواي في دور الـ16 يوم السبت المقبل في فيلادلفيا.

وتحدث ديني عن هذه المواجهة قائلا "باراغواي فريق عنيد، يتسم بقوة دفاعه والأداء بحماس شديد".

وأضاف عبر قناة (إم 6) "حققنا فوزا رائعا أمام السويد وسط أجواء حارة للغاية، والآن سنركز على مواجهة باراغواي".

وتابع: "كان الجو حارا بعض الشيء، لكن الفوز 3-0 أمر رائع"، مضيفا "سنركز على باراغواي".

المصدر: الألمانية

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