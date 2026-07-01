ميسي ومبابي وجها لوجه.. كل ما تريد معرفته عن جائزة الحذاء الذهبي للمونديال

يتنافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي على صدارة ترتيب الهدافين في كأس العالم 2026 لكرة القدم، ويلاحقهما كل من النرويجي إرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويتشارك ميسي ومبابي صدارة الهدافين حتى الآن ولكل منهما 6 أهداف.

وفيما يلي حقائق عن جائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم التي يقدمها الفيفا لهداف المونديال:

ما هي جائزة الحذاء الذهبي من الفيفا وكيف يتم تحديد الفائز بها؟

تُمنح جائزة الحذاء الذهبي من الفيفا للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في نهاية المونديال.

وإذا تعادل لاعبان في عدد الأهداف في نهاية البطولة، فإن اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة يفوز بالجائزة.

إذا لم تتمكن تلك المعايير من الفصل بين لاعبين، فسيتم منح جائزة الحذاء الذهبي للاعب الذي حقق أهدافه وصنعها في أقل عدد من الدقائق.

من اللاعبون الذين يتصدرون قائمة هدافي كأس العالم 2026؟

كيليان مبابي (فرنسا) 6 أهداف، وتمريرتان حاسمتان.

ليونيل ميسي (الأرجنتين) 6 أهداف، و0 تمريرة حاسمة.

إرلينغ هالاند (النرويج) 5 أهداف، و0 تمريرة حاسمة.

عثمان ديمبيلي (فرنسا) 4 أهداف، وتمريرتان حاسمتان.

فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 أهداف، وتمريرة حاسمة واحدة.

كم عدد جوائز الحذاء الذهبي التي فاز بها لاعبو كأس العالم الحاليون؟

يتطلع كل من مبابي وهاري كين وخاميس رودريغيز إلى الفوز بجائزة هداف البطولة للمرة الثانية.

وفاز الإنجليزي هاري كين بالجائزة في عام 2018 في مونديال روسيا، بينما كان الكولومبي رودريغيز هداف مونديال عام 2014 في البرازيل.

ولم يسبق لأي لاعب أن فاز بالجائزة أكثر من مرة.

أي لاعب سجل أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم؟

يحمل المهاجم الفرنسي جوست فونتين الرقم القياسي بعد تسجيله 13 هدفا في مونديال عام 1958 في السويد.

وسجل ساندور كوتشيس 11 هدفا في مونديال عام 1954 في سويسرا، بينما سجل غيرد مولر لاعب ألمانيا الغربية 10 أهداف في كأس العالم عام 1970 في المكسيك.

من اللاعبون الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم؟

ليونيل ميسي (الأرجنتين) 19 هدفا.

كيليان مبابي (فرنسا) 18 هدفا.

ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) 16 هدفا.

رونالدو نازاريو (البرازيل) 15 هدفا.

غيرد مولر (ألمانيا الغربية) 14 هدفا.