من الملاعب إلى هوليوود.. ميسي "شرير" في عالم سبايدرمان (فيديو)

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، في إعلان ترويجي لأحد أضخم الأعمال السينمائية الأمريكية، الذي سيتم عرضه نهاية الشهر الجاري.

وظهر ميسي (39 عاما) في مقطع فيديو يروج للجزء الجديد من سلسلة الرجل العنكبوت "سبايدر مان" ويحمل اسم "الرجل العنكبوت.. يوم جديد كليا" (Spider-Man: Brand New Day).

وفي الإعلان يدخل ميسي إلى مقهى ليجد نفسه وجها لوجه مع توم هولاند البطل الرئيسي للفيلم، والذي يكون بشخصيته العادية "بيتر باركر".

وفيه يعترف ميسي بأنه انضم لحملة البحث الجارية في المدينة عن الرجل العنكبوت باستخدام جهاز تتبع على هاتفه المحمول.

بعدها يختفي باركر في غرفة خلفية لبعض الوقت، قبل أن يظهر فجأة بشكل "الرجل العنكبوت".

وفي مشهد يبرز فيه ميسي مهاراته التمثيلية في أفلام الحركة الهوليوودية إلى أقصى حد وفق وصف شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية، ينطق بكلمات قليلة قبل أن ينطلق الاثنان في جولة عبر شبكات العنكبوت في وسط المدينة.

وقالت الشبكة "يمكننا تخيل ما سيحدث الآن، فهذه بداية مثالية لمسار الشرير الجديد الذي سيواجه الرجل العنكبوت، انسوا دكتور أخطبوط والعفريت الأخضر، ورحبوا بالمراوغ (The Dribbler)".

موعد العرض

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم المذكور في دور السينما الأمريكية يوم 31 يوليو/تموز الجاري، وقد بدأت الشركة المنتجة بالفعل بطرح تذاكر العرض للبيع.

ويأتي ظهور ميسي في هذا المقطع الترويجي، امتداداً لسلسلة طويلة من مشاركاته في إعلانات أخرى تتعلق ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وتستمر حتى يوم 19 يوليو/تموز الجاري.

وشارك قائد المنتخب الأرجنتيني في الأيام والأسابيع القليلة الماضية في حملات إعلانية ذات ميزانيات ضخمة لمجموعات متنوعة من العلامات التجارية والمنتجات قبيل انطلاق المونديال.

إعلان

وعلى الصعيد الرياضي يستعد ميسي وفريقه لمواصلة حملة الدفاع عن لقب النسخة الماضية، إذ يواجه "التانغو" نظيره منتخب الرأس الأخضر على ملعب ميامي، وذلك يوم السبت القادم عند الساعة 1:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضمن منافسات دور الـ32.

وخاض ميسي المباريات الثلاث في دور المجموعات ضد الجزائر والنمسا والأردن، ولم يلعب لقاء كاملا سوى في الثانية، وفي المجمل سجل 6 أهداف يحتل بها صدارة هدافي البطولة بالشراكة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي لعب مباراة أكثر.