مونديال 2026 يحطم رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري

تخطى عدد المشاهدين الإجمالي في كأس العالم خلال مواجهة فرنسا والسويد في دور الـ32 بملعب ميتلايف، إيست راذرفورد (نيوجيرسي) عتبة 5 ملايين متفرج، وفق ما أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء في بيان صادر عن فيفا: "دخلت كأس العالم 2026 التاريخ خلال مباراة دور الـ32 بين فرنسا والسويد، حيث تجاوز إجمالي حضور البطولة 5 ملايين مشجع، مسجلة رقما قياسيا جديدا في الحضور على مر التاريخ".

وبلغ الرقم القياسي الحالي 5,048,079 متفرجا، من بينهم 80,663 شخصا شاهدوا فوز فرنسا على السويد (3-0)، فجر الأربعاء.

وكان الرقم القياسي السابق قد سُجل في مونديال 1994، بمشاركة 24 منتخبا مقابل 48 راهنا، حيث بلغ عدد الحضور في الملاعب الأمريكية 3,587,538 متفرجا.

وفي هذه النسخة التي شاركت في تنظيمها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اجتذبت المباريات ما معدله 64,511 متفرجا، باستثناء مباراة فرنسا ضد السويد.

وبلغت نسبة إشغال الملاعب 99.7% على الرغم من الجدل الدائر بشأن السعر الباهظ للتذاكر قبل بداية البطولة.

وقبل انطلاق العرس الكروي العالمي، قال رئيس فيفا جاني إنفانتينو إنه يتوقع أن يصل عدد الحضور الإجمالي إلى 7 ملايين متفرج.