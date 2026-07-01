مفاجأة بشأن مصر.. إيران تودع المونديال برسالة مؤثرة وتكشف فريقها المفضل

تقدم منتخب إيران لكرة القدم اليوم الثلاثاء بالشكر لسكان مدينة تيخوانا المكسيكية على كرم الضيافة خلال كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب خروج المنتخب الإيراني من دور المجموعات، وأكد الفريق أن المكسيك أصبحت "وطننا الثاني ومنتخبها هو فريقنا الثاني".

ولم يُسمح لمنتخب إيران بدخول الولايات المتحدة إلا قبل يوم واحد من كل من مباراتيه الأوليين، وخففت السلطات الأمريكية لاحقا بعض القيود، إذ سمحت لإيران بالسفر قبل يومين من مباراتها الأخيرة في دور المجموعات في سياتل، علمًا بأنه كان لا يزال يتعين على الفريق العودة إلى مقره بالمكسيك بعد ذلك.

رسالة شكر

وقال الفريق في رسالة نُشرت عبر قناة الفريق بتطبيق واتساب "الاستضافة الحقيقية تتعلق بالاحترام والإنسانية والكرامة. لن ننسى أبدا لطف سكان تيخوانا".

وأضاف "من هذا اليوم فصاعدا، ستكون المكسيك دائما أكثر من مجرد دولة مضيفة بالنسبة لنا؛ ستكون وطننا الثاني ومنتخبها فريقنا الثاني".

وجاء في البيان "بالنسبة لنا، اللعب النظيف ليس مجرد شعار مطبوع على لوحات إعلانية؛ بل هو جوهر هوية كرة القدم. ومع ذلك، ذكّرتنا هذه البطولة بأنه لا تزال هناك مسافة كبيرة بين الكلمات الملهمة والأفعال ذات المغزى".

وحظيت مصر أيضا بالثناء من جانب المنتخب الإيراني.

وجاء في البيان "تنتهي بطولات كأس العالم. ويتغير المسؤولون. لكن الحضارات مثل حضارات إيران ومصر والمكسيك، المبنية على الحقيقة والاحترام وكرامة الإنسان تبقى خالدة عبر التاريخ".

إيران تتهم الفيفا

في وقت سابق خلال البطولة، ترك المنتخب الإيراني رسالة في غرفة خزانته في ملعب سوفي شكر فيها أيضا مدينة لوس أنجلوس على كرم ضيافتها بعد استضافة مباراتين لإيران ضمن المجموعة السابعة.

ومع ذلك، وجه المدرب أمير قالينوي وقائد الفريق مهدي طارمي انتقادات علنية للترتيبات خلال البطولة، قائلين إن الفريق لم يُعامَل على قدم المساواة مع المنتخبات الأخرى المشاركة.

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وأثار بيان المنتخب جدلا بشأن ما وصفته إيران بانعدام العدالة التنافسية.

وقال المنتخب "نغادر كأس العالم هذه بفخر، ولكن مع سؤال جوهري واحد: هل تنافست كل الفرق حقا في ظل ظروف متساوية ومعايير احترافية متساوية؟".

ولم تذكر إيران اسم الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أو منظمي البطولة أو السلطات الأمريكية بشكل مباشر، لكنها أشارت إلى "سلسلة من القرارات والترتيبات اللوجستية والظروف التي قوضت الشعور بالعدالة".

وأُلغي هدف لإيران في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بمباراتها الثالثة أمام مصر بداعي التسلل، وهو هدف كان سيؤهلها إلى دور الـ 32.