لافتات غاضبة وشتائم.. استقبال متوتر لمدرب كوريا الجنوبية والرئيس يتدخل

تعرض هونغ ميونغ-بو المدرب المستقيل لمنتخب كوريا الجنوبية لمضايقات ووابل من الشتائم بمجرد وصول بعثة الفريق إلى البلاد بعد الإقصاء المبكر من نهائيات كأس العالم.

وخرج المنتخب الكوري الجنوبي من دور المجموعات لمونديال 2026، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، جمعها من فوز على جمهورية التشيك في المباراة الأولى (2-1) تلاه خسارتين صادمتين أمام المكسيك وجنوب أفريقيا على التوالي بنفس النتيجة (1-0).

استقبال عدائي

وخطط مسؤولو المنتخب وصول البعثة في الساعة 4:00 صباحا إلى مطار إنتشون، الذي يبعد 50 كيلومترا من العاصمة سيئول، أملا في العودة بهدوء تام، لكن المحاولة باءت بالفشل.

وعج أكبر مطارات كوريا الجنوبية بالمشجعين الذين جاءوا للتعبير عن استيائهم الشديد من الفريق والمدرب بعد الخروج من كأس العالم.

وصرخ رجل عبر مكبر الصوت "ارحل يا هونغ ميونغ-بو"، كما هتف آخر "هونغ ميونغ-بو، تبا لك".

وسارع المدرب واللاعبون بالتوجه نحو الحافلة المخصصة لنقلهم تحت وابل من الشتائم واللافتات التي حملت إحداها وجه ميونغ-بو بأنف طويل على غرار شخصية "بينوكيو"، وشعارات تطالب بحل الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم.

انتقادات للمدرب

ووجهت الجماهير الكورية إصبع الاتهام إلى المدرب وحملته المسؤولية المباشرة عن هذا الإقصاء، إذ أثارت بعض خياراته مثل إبقاء النجم سون هيونغ مين على دكة البدلاء خلال الشوط الأول ضد جنوب أفريقيا، الكثير من التساؤلات.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تحول هذا الإقصاء إلى قضية دولة بعدما أمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ، بفتح تحقيق تقوده وزارة الرياضة لمعرفة سبب ما حدث.

وألقى لي جاي-ميونغ في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، باللوم في خروج بلاده المبكر من كأس العالم لكرة القدم على المجاملات والمحسوبية في تعيينات المسؤولين عن المنتخب الوطني.

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الرئيس يتدخل

وفي منشور مطول عبر منصة "إكس"، عبر الرئيس لي جاي-ميونغ عن استيائه الشديد من الإخفاق، قائلا: "ما أشعر به يتجاوز الحيرة، إنه إحساس عميق بالعبثية أمام هذه النتيجة غير المتوقعة".

وحمل الرئيس مسؤولية الإقصاء لآليات التسيير داخل الاتحاد الكوري لكرة القدم، مؤكدا أن "إعطاء الأولوية للمحسوبية والانقسامات بدلاً من الكفاءة، وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع قيادية، يجعل مثل هذه النتيجة أمرا شبه حتمي".

وتصاعدت حدة الغضب من الخروج المبكر إلى مستويات خطيرة، حيث أفادت تقارير إعلامية من بينها إذاعة سيئول، بأن تهديدا مباشرا بالقتل وُجِّه إلى المدرب عبر الإنترنت.

وعليه فتحت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقا عاجلا وكثفت الإجراءات الأمنية في محيط أماكن وجود ميونغ-بو، خاصة في مطار إنتشون تحسبا لأي محاولة استهداف.

وبحسب ما ورد، تضمنت الرسائل الإلكترونية تهديدا صريحا من شخص ادعى أنه مواطن أمريكي، متوعدا بتنفيذ هجوم فور وصول المدرب إلى البلاد، وهو ما دفع الشرطة إلى التعامل مع الحادثة باعتبارها تهديدا جديا للأمن العام، مع العمل على تحديد هوية المشتبه به.