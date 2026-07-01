"لا احترام لصلاح".. استفزازات أسترالية تسبق مباراة مصر في دور الـ32

لا يزال النجم محمد صلاح في سباق مع الزمن ليكون جاهزا لمواجهة مصر في دور 32 من كأس العالم لكرة القدم أمام أستراليا في دالاس يوم الجمعة، حيث يواصل المهاجم تعافيه من شد في عضلات الفخذ الخلفية تعرض له خلال التعادل 1-1 مع إيران.

ويخوض المصريون أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى بعد خروجهم من دور المجموعات في نسختي 1990 و2018، وتعد جاهزية صلاح مصدر قلق رئيسي للمدرب حسام حسن قبل المواجهة أمام فريق المدرب توني بوبوفيتش.

ونُشر مقطع فيديو لصلاح وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بعيدا عن زملائه في ملعب التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، مما يشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما قد يكون لائقا بما يكفي للمشاركة في اللقاء على ملعب دالاس. وجاء في أحدث منشور "طريق العودة يبدأ، والملك يعود أقوى".

وضمن التعادل مع منتخب إيران تأهل مصر إلى دور 32 في مركز الوصيف عن المجموعة السابعة، بعد الفوز على نيوزيلندا والتعادل الافتتاحي مع بلجيكا.

وكانت موهبة صلاح الفذة وسمعته الكبيرة محور التركيز في الفترة التي تسبق المباراة بالنسبة لاستراليا التي تحاول تحقيق الفوز في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

وتخطى منتخب أستراليا دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه ولثاني نسخة على التوالي في كأس العالم، بعد أن ودع البطولة في قطر عام 2022 من دور 16 على يد الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقا، تحت قيادة المدرب السابق جراهام أرنولد.

استفزازات أسترالية

وبدأ فريق المدرب بوبوفيتش مشواره في نسخة 2026 بالفوز على تركيا قبل الخسارة 2-صفر أمام الولايات المتحدة والتعادل دون أهداف مع باراجواي لينهي المجموعة الرابعة في المركز الثاني.

وهيمنت احتمالية مواجهة صلاح- من عدمها- على الاستعدادات للمباراة، لكن الظهير جوردان بوس أكد أن لاعبي استراليا لن يهابوا الموقف إذا واجهوا الفائز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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وقال بوس "ربما يكون هناك بعض الاحترام خارج الملعب، لكن داخل الملعب لا يوجد احترام. إنها مواجهة نكون أو لا نكون. هكذا سيدخل الجميع المباراة، وهكذا سأدخلها أنا أيضا".

وأضاف "محمد صلاح لاعب كبير. إنه في القمة منذ فترة طويلة جدا. سيتعين علينا بالتأكيد النظر في كيفية إيقافه وإيقاف مصر".

وتابع "لقد قمنا ببعض العمل في هذا الشأن بالفعل، والأمر يقتصر الآن على وضع اللمسات الأخيرة ورؤية ما يدور في ذهن المدرب والجهاز الفني لمساعدتنا في ذلك".