مبابي يلاحق ميسي بـ"العلامة الكاملة".. وفرنسا تتحدى بأرقام خارقة

حفلت مباراة الانتصار العريض لفرنسا على السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32 للمونديال، الثلاثاء، بالعديد من الأرقام القياسية الرائعة التي تبرهن على القوة الهجومية الساحقة لمنتخب "الديوك".

ويأتي نجم ريال مدريد كيليان مبابي في صدارة أصحاب الأرقام القياسية كما يلي:

سجل كيليان مبابي 18 هدفا في 18 مباراة في كأس العالم مع منتخب فرنسا، وهو ثاني أعلى رصيد في المسابقة خلف الأسطورة ليونيل ميسي (19). كما بات أيضا أفضل هداف في الأدوار الإقصائية (10).

ساهم عثمان ديمبيلي ومبابي معا بستة أهداف لمنتخب فرنسا في كأس العالم (أربع تمريرات حاسمة من ديمبيلي لمبابي، واثنتان من مبابي لديمبيلي)، أكثر من أي ثنائي آخر في البطولة منذ عام 1966.

بات مايكل أوليسي أول لاعب يقدم +5 تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من كأس العالم منذ الألماني توماس هاسلر في 1994 (5)، بينما كان الجوهرة البرازيلية بيليه اللاعب الوحيد في السجلات الذي قدم تمريرات حاسمة أكثر في نسخة واحدة في عام 1970 (6).

فرنسا أحد منتخبين فقط، إلى جانب هولندا، تضم 3 لاعبين سجلوا هدفين أو أكثر في كأس العالم 2026: كيليان مبابي (6)، عثمان ديمبيلي (4)، برادلي باركولا (2).

سجل منتخب فرنسا 3 أهداف على الأقل في كل من مبارياته الخمس الأخيرة في كأس العالم، وهي أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ المسابقة.

هيمنة ضد الأوروبيين

فاز منتخب فرنسا في كل من مبارياته السبع الأخيرة في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية، وهي أطول سلسلة انتصارات لمنتخب ضد هذه المنتخبات في تاريخ المسابقة.

سيخوض منتخب فرنسا دور الـ16 من كأس العالم للمرة السابعة (بعد 1986، 1998، 2006، 2014، 2018، 2022)، ويمتلك فقط منتخبا البرازيل (11) والأرجنتين (5 قبل هذه النسخة) سلسلة تأهل متتالية لهذا الدور أطول من منتخب فرنسا (4).

حقق ديدييه ديشامب فوزه التاسع في مباراة إقصائية في كأس العالم مدربا لمنتخب فرنسا، أكثر من أي مدرب آخر.

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سجل كيليان مبابي +2 أهداف في سبع مباريات مختلفة في كأس العالم مع منتخب فرنسا، أكثر بثلاث مباريات عن أي لاعب آخر.

سدد منتخب فرنسا 25 تسديدة أمام منتخب السويد، الأكثر له في مباراة بكأس العالم منذ دور الـ16 ضد منتخب باراغواي عام 1998 (37).