مبابي وميسي ورونالدو.. معيار واحد يكشف فارقا هائلا

تبدو كأس العالم 2026 حدثا للنجوم السوبر، حيث يتسابق الكبار من أجل تحقيق الأرقام القياسية في بطولة دائما ما تصنع الفارق، وتضع المتألقين في مرتبة أخرى، بينما تسلب الفاشلين الكثير من البريق.

وفي المونديال الحالي، تبقى الأهداف كالعادة معيارا أصيلا للتألق، والمثير أن سباق الأهداف هذه المرة يلامس آفاقا من نوع آخر، إذ يتنافس عليه فرسان كبار مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

يتصدر 3 من الأسماء الأربعة السابقة حتى الآن سباق الحذاء الذهبي، وجميعهم عرفوا طريق الشباك مبكرا جدا في البطولة الحالية، مع تفوق استثنائي للبرغوث الأرجنتيني ميسي (6 أهداف في 3 مباريات)، والولد الذهبي الفرنسي مبابي (6 أهداف في 4 مباريات)، ثم يأتي العملاق النرويجي هالاند (5 أهداف بعد 4 مباريات)، وعلى البعد نسبيا، يأتي رونالدو الباحث بكل ما يملك عن مشهد تألق أخير في كأس العالم (هدفان في 3 مباريات).

وبينما يحتدم جدال عشاق النجوم الأربعة عمن يكون الأفضل بينهم، يفرض معيار محدد نفسه على الجميع، ويضع هذا المعيار رونالدو تحديدا في مأزق حقيقي ربما لن يفلت منه نجم النصر السعودي إذا لم ينجح في هز الشباك في مباراة كرواتيا في دور الـ16، وأُقصيت البرتغال من البطولة.

ورغم أن رونالدو أحرز 10 أهداف في إجمالي مشاركاته في كأس العالم، وهو الوحيد في التاريخ الذي أحرز هدفا على الأقل في 6 نسخ مونديالية مختلفة، إلا أن أهدافه العشرة جاءت جميعها في الأدوار الأولى للبطولة، ودون أن ينجح أبدا في هز الشباك بإحدى المباريات الإقصائية (خروج المغلوب).

وتكشف تلك الإحصائية الصادمة أن رونالدو لم يكن أبدا حاسما في المواجهات الأكثر أهمية، بل جاءت أهدافه جميعها في مباريات أقل قوة وأمام منتخبات تظل نظريا أضعف من تلك التي تتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

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في المقابل تبدو أرقام ميسي، غريم رونالدو التاريخي، على النقيض، إذ أحرز النجم الأرجنتيني 19 هدفا تضعه على صدارة هدافي المونديال عبر تاريخه، بينها 5 أهداف في مباريات إقصائية.

وحتى مبابي (27 عاما) التي تتيح له سنه الصغيرة فرصا أخرى قادمة لمزيد من تحطيم الأرقام القياسية، تشير أرقامه إلى سجل رائع، إذ أحرز إجمالا 18 هدفا، بينها 10 أهداف خلال أدوار إقصائية بالمونديال.

والمثير أن مبابي وميسي قدما في نهائي مونديال 2022 أداء مذهلا حين سجل ميسي ثنائية، ورد مبابي بهاتريك قبل أن تحسم الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح.

وفي المقابل نجح هالاند، الذي يخوض أول كأس عالم له مع النرويج، في هز الشباك خلال مباراة دور الـ32 أمام كوت ديفوار ليكسر حاجز التهديف في المباريات الإقصائية، ويبقى رونالدو وحيدا بين الأربعة الكبار من يعجز حتى الآن عن تحقيق هذا الإنجاز، وهي عقدة ربما لن يكون من السهل فكها في مباراة كرواتيا العنيدة، الخميس المقبل.