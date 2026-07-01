مبابي: ميسي سيسجل المزيد من الأهداف لكنني أريد كأس العالم

يلاحق ⁠⁠كيليان مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي عن كثب، إذ يحقق اللاعبان إنجازات جديدة في سجل التهديف بكأس العالم لكرة القدم، ⁠⁠لكن الفرنسي يركز أكثر على رفع الكأس في نيويورك يوم 19 يوليو/تموز لا على جائزة هداف البطولة.

وسجل مبابي (27 عاما) ثنائية في فوز فرنسا 3-0 على السويد في دور 32، الثلاثاء، ليصبح على بعد هدف واحد من الرقم القياسي الذي سجله ميسي ‌‌في كأس العالم برصيد 19 هدفا، وينضم إليه في صدارة قائمة الهدافين في هذه النسخة برصيد ستة أهداف.

وقال مبابي، الذي سجل 18 هدفا في 18 مباراة، للصحفيين "أعتقد أن الهدف، كما قلت، هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة – أي الوصول إلى (النهائي في) 19 يوليو/تموز والعودة إلى هنا".

وأضاف "نسعى للفوز، ونخطو خطوة تلو الأخرى. وبالطبع، كلما سجلت أهدافا أكثر، ارتفعت في الترتيب – وهذا ⁠⁠ليس بجديد على أحد.

وتابع النجم الفرنسي "لكنني مقتنع أيضا بأن ليو ⁠⁠سيسجل المزيد من الأهداف، لذا لا أركز كثيرا على ذلك. أنا أركز أكثر على المنافسين الذين قد نواجههم ومدى اقترابنا من هدفنا: المباراة النهائية".

الأرجنتين بقيادة ميسي منتخب كاب فيردي

وتواجه الأرجنتين بقيادة ميسي منتخب كاب فيردي المتواضع في دور ⁠ ⁠32 يوم الجمعة. وتلتقي فرنسا بعد ذلك مع باراغواي على أمل التقدم إلى دور الثمانية، حيث ستواجه إما كندا، ⁠⁠إحدى الدول المنظمة للبطولة، أو المغرب.

واتبعت باراغواي نهجا ⁠⁠دفاعيا لإقصاء ألمانيا، الفائزة باللقب أربع مرات، بركلات الترجيح في دور 32 يوم الاثنين، ومن غير المرجح أن تلعب بتهور ضد فرنسا في فيلادلفيا يوم السبت.

وحذر مبابي من أن فريقه لن يعتبر ‌‌فوزه على باراغواي مضمونا، وسيقومون بواجبهم على أكمل وجه.

وقال "أعتقد أننا سنواصل العمل من الآن وحتى مباراة باراغواي لنرى ما يمكننا تحسينه، لأن هناك بعض المواقف التي ‌‌لا ‌‌تزال غير واضحة تماما، وهناك مجال للتحسين.

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وأضاف "ومع ذلك، أعتقد أن الوضع إيجابي بشكل عام، وقدرتنا على تسجيل الأهداف تعني أن لدينا دائما فرصة للتقدم في النتيجة".