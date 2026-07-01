"لا أحد يشعر بخيبة أمل أكثر".. خسارة المغرب تطيح كومان بعيدا عن الطواحين

قدّم رونالد كومان، مساء الثلاثاء، استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا، بعد الإقصاء على يد المغرب بركلات الترجيح في دور الـ32 من مونديال 2026.

وكتب كومان الذي عُيّن مرة ثانية مدربا لمنتخب "الطواحين" في يناير/كانون الثاني 2023، على حسابه عبر إنستغرام "في الليلة الماضية اتخذت قرار إنهاء فترتي كمدرب للمنتخب الهولندي".

وأضاف "أغادر بمشاعر مختلطة. بالطبع كنت أتمنى أن أنهي فترتي مع المنتخب بلقب كأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق".

واستهلت هولندا حملتها في المونديال بالتعادل مع اليابان 2-2، لكنها أنهت المجموعة السادسة في الصدارة بعد الفوز على السويد 5-1 وتونس 3-1.

وكانت في طريقها إلى ثمن النهائي في مونتيري، قبل أن يُدرك عيسى ديوب التعادل للمغرب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين وركلات ترجيح أضاع لاعبو "الطواحين" ثلاثا منها.

وكتب كومان، مدرب برشلونة الإسباني السابق "يؤلمني أن تنتهي فترتي مع المنتخب بهذه الطريقة. كنا جميعا نحلم بكأس عالم نكتب فيه التاريخ، لكن ذلك لم يتحقق. لا أحد يشعر بخيبة أكبر مني. كمدرب للمنتخب تتحمل هذه المسؤولية، وقد شعرت بها دائما وسأظل أشعر بها".