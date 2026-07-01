بعد أن رفض ريال مدريد.. برشلونة يتحرك رسميا لخطف "العنكبوت"

أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن إدارة النادي الكاتالوني تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريس، لاعب أتلتيكو مدريد، في مسعى لتعويض رحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل مؤخراً إلى صفوف شيكاغو فاير الأميركي.

وجاءت تصريحات لابورتا لتؤكد الأنباء التي ربطت بطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين بالمهاجم الأرجنتيني طوال الأشهر الماضية؛ حيث أوضح رئيس النادي، عقب إعادة انتخابه في مارس/آذار الماضي، أن التحركات لضم اللاعب باتت رسمية.

وفي حديثه للصحفيين، قال لابورتا: "لقد قدم المدير الرياضي ديكو عرضاً بقيمة مالية محددة. نحن على علم برغبة ألفاريس في الانضمام إلينا منذ فترة طويلة، وتحديداً منذ أن كان لاعباً في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي".

وأضاف لابورتا مستعرضاً موقف النادي المدريدي: "أبلغنا مسؤولو أتلتيكو مدريد، من حيث المبدأ، بتمسكهم باللاعب لعدم توفر البديل المناسب حالياً. ورغم ذلك، فإن عرضنا لا يزال قائماً وسنحافظ عليه حتى تظهر خيارات أخرى قد تكون أكثر ملاءمة لنا".

ألفاريس رفض ريال مدريد

ونفى رئيس برشلونة وجود توترات بين الناديين، مؤكداً عمق "العلاقات المؤسسية الجيدة" التي تجمع الطرفين، وذلك رداً على تقارير إعلامية أشارت إلى عزم إدارة الروخيبلانكوس تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدعوى وجود اتصالات غير قانونية مع اللاعب.

من جانبه، لمح ألفاريس (26 عاماً) إلى إمكانية خروجه من العاصمة الإسبانية؛ حيث صرح الأسبوع الماضي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بأن خطوة رحيله عن أتلتيكو مدريد "ستكون الأفضل لجميع الأطراف".

يُذكر أن أتلتيكو مدريد يواجه ضغوطاً متزايدة للتخلي عن نجمه الأرجنتيني، بعد أن رفض في يونيو/حزيران الماضي عرضاً ضخماً بلغت قيمته 150 مليون يورو (171 مليون دولار) من جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد. وكان ألفاريس قد انتقل إلى أتلتيكو صيف 2024 قادماً من مانشستر سيتي في صفقة قياسية بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون يورو (97 مليون دولار).

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ويتواجد ألفاريس حاليا مع منتخب بلاده حيث يستعد لخوض مباراة دور الـ32 للمونديال مع كوراساو.