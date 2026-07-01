كم مباراة تفصل كورتوا عن معادلة رقم نوير المونديالي؟

سجل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مشاركته المونديالية رقم 19 في مسيرته، إثر خوضه مواجهة منتخب بلاده أمام السنغال ضمن دور الـ32، ليقترب خطوة إضافية في قائمة حراس المرمى الأكثر ظهوراً في تاريخ نهائيات المونديال، والتي يتصدرها الألماني مانويل نوير برصيد 23 مباراة، وفقاً لموقع "أوبتا" للإحصاءات الرياضية.

ومن الناحية الحسابية، فإن كورتوا قادر على معادلة رقم نوير الذي أصبح خارج المنافسة بخروج ألمانيا بركلات الترجيح أمام باراغواي. ولتحقيق هذا الهدف وتغطية الفارق المتمثل في 4 مباريات، يستوجب الأمر ذهاب المنتخب البلجيكي بعيداً في الأدوار الإقصائية.

ويتعين على كورتوا، رفقة منتخب بلاده، عبور دور الـ32، ومن ثم تجاوز ثمن النهائي، وربع النهائي، ونصف النهائي، والمشاركة بعد ذلك في إحدى المباراتين: النهائية أو تحديد المراكز، لضمان خوض المواجهات الأربع المطلوبة لمعادلة رقم الحارس الألماني.

ويعد كورتوا الحارس الوحيد الذي لا يزال في منافسات مونديال 2026 من بين متصدري القائمة التاريخية، مستفيداً من خروج نوير وموسليرا حارس أوروغواي (19 مباراة)، واعتزال حارس فرنسا السابق هوغو لوريس الذي تجمد رصيده عند 20 مباراة.