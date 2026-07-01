كرة على القمر.. تعهد غريب من ناسا إذا تُوّج المنتخب الأمريكي

تعهد مدير وكالة (ناسا) للفضاء بإرسال كرة قدم إلى القمر، إذا تُوِّج منتخب الولايات المتحدة بكأس العالم لكرة القدم هذا العام.

وتستضيف الولايات المتحدة المونديال بالاشتراك مع المكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز 2026.

وقال جاريد إيزاكمان في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: "سنقوم بإيصال كرة القدم إلى هناك".

وأضاف: "لذا، إليكم بعض التحفيز للولايات المتحدة في هذا المونديال. هذا هو التحدي، حسنا، يا منتخب الولايات المتحدة، أنجزوا المهمة".

وتأهل المنتخب الأمريكي إلى دور الـ32 في كأس العالم الحالية، بعدما تربع على قمة ترتيب المجموعة الرابعة، حيث يستعد لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، من أجل الصعود لدور الـ16.

ولم يسبق للولايات المتحدة الفوز بكأس العالم للرجال طوال تاريخها، بينما يحمل فريق السيدات الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد أربعة ألقاب.